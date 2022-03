SUUR ÜLEVAADE ⟩ Ööelu on taas tärkama hakanud

Ööelu ärkamise kohta Kohtla-Järvel Ypsilon järeldusi teha ei oska. Kohalikud kõrtsid nimedega New-York City Club ja BIS Bar mõjuvad sama müstilisena kui lumeinimesed ning eeldavad käsitlemiseks pikemaid antropoloogilisi uuringuid otse põllul.

Illustratsioon: Ekraanipauk feissarist / Ypsilon

SONDA kõrts on elus! Aastavahetusel pandi pidu, muul ajal pakutakse pitsat. Iseasi, kui suur see kohalik 380 elanikuga aleviku pitsaturg on. Ilmselt on aga tolle legendaarse kõrtsu haare suurem ja katab vabalt ka lähedalasuva Kiviõli. Kuidas muidu seletada fenomeni, et enne koroonat suutis see omamaiste tippartistidega paar korda kuus teise alevikutäie rahvast tervelt Virumaalt kokku meelitada. Tärkavat peoaktiivsust siiski veel märgata pole.

JÕGEVAL on ööklubidega võrdlemisi kitsas. Peamiselt öösse tiksuva pubikultuuriga väikelinnas saab jalga tantsutada Saksa pubis. Google'i arvustuste abil saab teada, et tegemist on Jõgeva ainsa korraliku joogikohaga. Vähemalt Eggerti, arvustuse autori, arvates. Enne piiranguid ja hetkeks aastavahetusel moondub pubi klubiks – DJ-d, auhinnamängud, tervitusjoogid igal nädalavahetusel ja see kõik reklaamitud absoluutselt suurepärastel digipostritel. Pubi on oma logonäoks valinud multika «Oota sa!» hundi, kelle peamised iseloomuomadused olid suitsetamine, vandaalitsemine, seaduse rikkumine ja väiksemate kiusamine. Kas hunt ka pubi klubiõhtute nägu on, saab teada loodetavasti varsti.

PÕLTSAMAA ainus ööklubi, Club Pardon on valmis. Vaimselt, füüsiliselt, Facebooki ürituseliselt. 18. märts on avamine. Avatakse nii uksed kui kevadhooaeg. Ja see pole veel kõik! Klubindus pole Põltsamaal reserveeritud ainult täisealisetele, ei-ei. AG-d ja DJ Simon Jayd saavad kuulama minna kogu 16+ rahvas. Ainult 8 euri peab tagataskus piletiks olemas olema. Club Pardonil on ka varasemalt uste kinni-lahti panemisega kogemusi. 2014. aastal kirjutas Vooremaa, et Club Pardon paneb Põlvamaal uksed kinni. Ainult viis aastat hiljem tegi klubi kambäki – sama nimi, uus omanik, aga klubi nagu klubi ikka.

PAIDES on aeg-ajalt arvamusfestival.

TÜRIL pole millegi pärast muretseda, sest linna külje all on Türi-Alliku, kus juhtumisi asub ka Eesti suurim ööklubi – Garaaž. Suvel avatud ja sügisel suletud klubi, mis on juba mitmetest teistest klubidest ees, sest mitte ainult ei esinenud seal Anne Veski, vaid proua toodi limusiiniga lausa lava ette. Garaaž pole seni veel teada andnud, kes järgmisena limusiini istub, kuid ruumi on palju, mida täita ning küllap see ka varsti täidetud saab.