SEKS JA LINN ⟩ Heteronormatiivsus ja fuckboyism

Kas mees ja naine ei saa olla sõbrad? Mida seks kahe inimesega teeb? Kuhu nad pärast seda edasi saavad minna ja mil määral see tee ühine on? Kuidas takseerida fuckboyd ja retsept tema hirmutamiseks, kui oled naine, kes on väsinud Tinderi viineriletist või armukeseks olemisest.

Armastus on kosmiline nali, mis peegeldab isiku enese sisemisi seisundeid. Ja seda kusjuures rakutasandil. Munaraku ja spermatosoidi muinasjutt, millest on kirjutanud antropoloog Emily Martin, kirjeldab bioloogiaalast teaduskeelt ning sellesse kodeeritud «spermatosoidi võidukäiku». Jah, patriarhaalsus läheb tõesti nii kaugele, et on julgenud rääkida munarakust kui uinuvast kaunitarist ja spermatosoidist kui passiivse muna aktiivsest päästjast. Martin toob oma näidetena lõike 80ndate lõpu meditsiinikirjandusest, ja isegi, kui asjad on tõesti, väga loodetavasti, pärast seda muutunud, siis tuleb näkku vaadata faktile, et 30 aastat tagasi loodud reaalsus võrdub tänapäeval aktiivselt töötava arstiga. Paremäärmuslike abordi keelustamise «õilsus» pole siin seega mingi ime ning otsapidi toetab see ka igasugu värvinguga fuckboyismi.

Olen lähiminevikus kirjutanud ka fuckboy fenomenist suhtesõltuvuse teraapia meetodina, olles inspireeritud isiklikust elukoolist, sest suutsin selle läbi vaadelda seksi puhtalt sellena, mis see on. Kainenenud oma välitöö ja teraapia kogemustest, näen toda elamust läbi uute kihtide. Laskumata praegu seksi poeetilisse tähendusse, olgu kokkuvõtteks öeldud, et mu eksperiment-suhe fuckboyga kestis poolteist aastat, ilma et kumbki seda romantiliseks suhteks oleks hakanud nimetama, seega ma ei saa kuidagi väita, et oleksin neitsi Maarja. Aga mida ma saan öelda, on see, et kui kaks inimest teineteise keha vastastikku ära kasutavad, siis on see tööstusrevolutsiooni bioloogiline jätk, nagu juba Metallica teadis kütta: «Gimme fuel, gimme fire, gimme that which I desire.» Mootor töötab, aga ainult nii kaua, kuni kumbki osapool võidu kiirendamisest igavusse hakkab surema. Kütus ehk iha saab otsa, kui emotsionaalne lähedus ei arene usaldusväärseks sõpruseks. Aga mida tähendab hea seks parima sõbraga? Elutervet kiindumussuhet muidugi. Abielu. Lapsi. Ideaalses maailmas tervet ühiskonda.

Performatiivne sugu

Soo performatiivsus on mõttesõlm, mis pärineb filosoof Judith Butlerilt, kes toob välja soost mõtlemise ilmselge tingimuslikkuse. Me eeldame, et naine või mees olla tähendab mingit fikseeritud lahendust või vormi, ning paneme end seda uskuma läbi erinevate meetodite, mis sisaldavad endas pidevat kordamist neist «rituaalidest», mis sugu tõestavad. Butler läheb isegi nii kaugele, et väidab, et meil ei olegi sündides sugu, sest siis puudub meil teadmine, mida see tähendab. Kellelgi ei ole sugu. Sugu on idealiseeritud kultuuriline formaat. Vaatlen lähemalt, mida selline must-valge idealism meiega teeb.