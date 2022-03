NÄDALA LUULETUS ⟩ Nüpelda kurjust nagu sadist

SELLIST ASJA POLE OLEMAS NAGU ENDINE PUNKAR

"mai kas sa kuuled hääli" "mai kas sul leidub xanax" ja pannakse mul pahaks et oskan mitte saada vanaks

on surm me noorte silmis ja sokki lastud pauk ning augud kasvand kinni kristallist dildod aus

sõbrad mingu perse ma edendan karjääri sest raskustes inimesed mu tähelepanu ei vääri siis rämesitt on olla sest sõbrad edukamad ja õiged jäetud maha poe ees redutavad

A ON YX

ole mu riho

ole mu ain

ma olen see ilus

kellelt üle sa said

ole palun sina ise

lase mul olla mina

su last armastan

nagu enda oma

ja su eest

annan andeks su isal