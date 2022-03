Sõja ning sellele eelnenud energiakriisi tuules on korraliku ralli üle elanud ka erinevate autokütuste hinnad. Igapäevased sõnumid uutest hinnarekorditest ning kütusemüüjate uimasus maailmaturuhindade langemisele reageerimisel on ettevõtlikumad inimesed lahendusi otsima pannud.

Ypsilonile laekunud vihje kohaselt on nutikamad nendest võtnud kasutusele tavalistes poodides müüdava kassiliiva, mida absorbendina kasutades on võimalik erimärgistatud diiselkütus (kütus, millele on eristamiseks lisatud spetsiifilist värvainet ning millele rakendatakse väiksemat aktsiisimaksu) värvainest puhtaks pesta ning selle abil ühtlasi ka ca 30 senti liitri hinnast maha loputada. Mis siin pikemalt mõelda – tuleb järele uurida. Kas tõesti on meil tekkimas olukord, mil lisaks jämesoolale ja tatrale kaovad varsti kaubandusvõrgust ka meie nurruvate lemmikute liivakotid? Kui reaalne on, et juba praegu vurab meie liikluses põllumajanduse ja kalanduse tarbeks soodsama maksumääraga kütusega täidetud dislapassatipark, mis varsti meid kõiki riiklikult vaeseks teeb?

Jube! Foto: Elmo Riig

Olga Pihl, Tallinna Tehnikaülikooli põlevkivi kompetentsikeskuse labori juhataja sõnas, et temal puudub otsene info erimärgistatud kütuse puhastamise kohta, kuid nende tehtud katsed põlevkivi õli puhastamisel, kombineerides teatud temperatuure, rõhku ning bentoniiti, näitasid korralikke tulemusi, muutmata samal ajal kütuse muid omadusi.

Eesti Keskkonnauuringute Keskuse kütuselabori juhataja Artur Gornischeffi sõnul pole tema jaoks tegemist mingisuguse uue infoga. «Värv, mida on kütuses vähe, jääb absorbenti kinni ning kütus muutub puhtaks, see ei pea sugugi kassiliiv olema.»

Seda, kui palju kütuse muud omadused taolise töötlemisega kannatada saavad, ta otseselt kommenteerida ei osanud, kuid pidas seda tõenäoliseks. «Samamoodi korjab absorbent endasse ka muid aineid, loomulikult,» lisas Gornischeff.

Võtsime ühendust ka Maksu- ja Tolliameti vastava valdkonna spetsialistidega, kes kuulates meie küsimused ära, ei olnud valmis meid ka n-ö off-the-record nõustama ning suunasid meid ameti kommunikatsiooniosakonda, kuhu saatsime küsimused kirjalikult. Artikli ilmumise ajaks ei olnud sealne meediasuhete spetsialist ametnike pingelisele graafikule ja meie pöördumise madalale prioriteetsusele viidates veel valmis vastama. Nii ei oska me hetkel kinnitada ega ümber lükata võimalikku erimärgistusega autokütuse väärkasutamise sagenemist. Küll aga kinnitasid anonüümseks jääda soovivad rekkamehed Ypsilonile, et n-ö sinisega ringi vuramine olevat viimasel ajal üpriski levinud ning mingit erilist kontrolli nad märganud ei ole. Pigem olevat probleemiks see, et erimärgistatud kütus ei ole talvistes oludes nii töökindel.

Kuna aga vihjes kirjeldatud maksupettuse protsessi lihtsakoelisus ning selle majanduslik mõttekus tundus pehmelt öeldes koomiline, otsustas Ypsiloni autotoimetus lugeja teadusuudishimu rahuldamiseks läbi viia kiireksperimendi kevadisel lumel.

Eksperimendi käik

Vajaliku varustuse hankimiseks suundusime lähimasse Coopi ja Olerexi. Kelku sai laotud:

Neli plastpudelit mineraalveega

Lehtrid

Bentoniit-kassiliiv «Happy», 5kg kott (1,99€)

Kvartsliivast valmistatud «Dr Sterni» kristalne kassiliiv, 1,8kg kott (8,89€)

Erimärgistatud (1,578€/l) ja n-ö tavaline talvine diiselkütus (1,873€/l).

0,5l pudelites olnud mineraalvesi rändas suuremasse ümber. Nendest esimesse läks asemele tavaline talvine diiselkütus, teise mürkroheline (sinakas) erimärgistatu. Kahte järgmisesse valasime kõigepealt eri sorti kassiliiva, seejärel erimärgistatud kütuse järele. Täpseid koguseid mõõtma ei hakanud, umbkaudsed on videost niigi näha.

Liivaga segatud pudeleid sai loksutatud täpselt nii palju, et need enam-vähem seguneksid, seejärel asetasime pudelid sinna samasse lumehange laagerduma. Arvestasime, et maksimaalselt kolme tunni pärast (umbes nii palju oli jäänud valget aega) võiks mingitki tulemust näha olla.

Dislapesuballoonid Foto: Ypsiloni autotoimetus

Umbes tunni aja pärast pöörasime liivaga täidetud dislaballoone paar korda ümber – liiv oli selle ajaga üpris kinni settinud. Juba oli näha ka esimesi tulemusi – nii üllatunud, kui me ka ei olnud, mõlemad liivaga segatud kütused olid muutunud heledamaks. Bentoniidi variant oli küll üsna pruunihägune, kuid esialgset mürkrohesust oli vähe järel.

2,5h pärast tulemusi pitsikestesse ümber valades seisis meie ees järgmine vaatepilt (vasakult paremale):

Tavaline talvine diiselkütus; «Dr Sterni» kristalse liivaga pestud erimärgistatud diiselkütus; Bentoniidi baasil kassiliivaga pestud diisel; Pesemata erimärgistatud diisel.

Foto: Ypsiloni autotoimetus

24h tundi hiljem oli ka bentoniidi baasil kassiliivaga pestud diisel täiesti selgeks settinud.

Lihtne arvutuskäik näitab, et nulli jõudmiseks peab Coopis müügil olev ja 8,89€ maksev 1,8kg kristalne kassiliiv (8,89€ / kütuste hinnavahe 0,295€) ära suutma puhastada vähemalt 30l diislit. Milline on aga selle tegelik küllastumispiir, on selle katse järgi keeruline hinnata ning see ei olnud ka eesmärgiks.

Samuti jääb ilma konkreetsete õigete laborikatseteta ebaselgeks, milliseid olulisi lisandeid kassiliiv veel endasse imeb. Nendeks võivad olla näiteks erinevad määrdeained, ilma milleta sõiduki mootor ja muud kütusesüsteemid tõsiselt kannatada võivad saada. Samas - kui absorbent peaks enda külge siduma ka parafiini, võiks see kütuse eeldatavalt külmakindlamaks muuta...