EBAPOPULAARNE ARVAMUS ⟩ Autu on see emake Venemaa

Nende nelja siberi poisiga jagasime omavahel pakke, rääkisime kodust, oma tüdrukutest, meil olid plaanid pärast teenistust üksteist külastada. Need olid armsad tüübid, need ei olnud võimelised tapma. Aga tapsid.

Kaklused. Ma olin enne sõjaväge kakelnud küll. Kui mees jala pealt ära kukkus, siis meil Võrus kukkunut üle ei löödud. Kui sõjaväes mees pikali oli, siis võeti talle ring ümber ja tambiti jalgadega. Inimeste näod olid pärast peksmist tundmatuseni muutunud vereklombid, kinni paistetanud silmad... Ja peksid tavalised normaalsed tüübid, muutusid korraks ebanormaalseks, peksid ära ja muutusid siis «normaalseteks» tagasi.

Ameeriklastel ja eurooplastel pole õrna aimugi, kellega neil Ukrainas tegu on. Ukrainlastel samas on ja neid tasuks rohkem kui tähelepanelikult kuulata.

Vaadates praegu Ukrainas tee kõrval lebavat vene tehnikat mõistan, et kolmekümne kahe aastaga ei ole seal ikka midagi muutunud. Kütet ei ole, kuna see on ära varastatud. Varuosasid ei ole, kuna need on maha müüdud. Süüa ei ole, sest laomees müüs konservid külapeale. Meil oli väeosas n-ö «puutumatu tagavara», see koosnes tuttuutest masinatest, mis lahingolukorra puhul pidi minutitega väeosa territooriumilt välja sõitma. Nende korrashoidmiseks oli väeosas eraldiseisev üksus. Kui siis väeossa saabusid kontrollid ja tahtsid puutumatu tagavara korrasolekus veenduda, selgus, et enne lahingusse siirdumist tuleb varastatud kütus, akumulaatorid, karburaatorid ja muu sodi masinatesse ja nende külge tagasi keerata.

Minu mäletamist mööda ei varastanud väeosa number 32010 isikkoosseisust ainult pataljonikomandör üksinda. Võib-olla ei saanud ta nendeks hetkedeks kaineks, kui midagi ripakil oli. Ei usu, et seal midagi muutunud oleks, kui oleks, siis oleks see ka kuidagi väljapoole paistnud.

Suurrahvas. Seda võetakse millegipärast nagu positiivses mõttes. Venemaa puhul tähendab see ainult rohkem lolle ja armastuseta hundikutsikaid, kes ei saanud õigel ajal jalgratast, duubelkassetikat ja värviteleviisorit ja üritavad selle eest kogu maailmale kätte maksta.

Muidugi peab keegi venelase sitas süüdi olema ja tõenäoliselt on see Ameerika. Ja sanktsioonid. Nii raske on süüdlast leida, iseäranis raske on seda endast otsida. Aga ameeriklased elavad paremini, järelikult on süüdi, eurooplased on süüdi, sakslased on kindlasti süüdi. Pederastid on süüdi, ajakirjanikud on süüdi. Ja vastupidi: kõik, kes sitasti elavad, süürlased näiteks, on vennad. Eneseõigustus on ka üks enesemääramise vorme.