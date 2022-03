RINGOGA RELIGIOONIST VOL.3 ⟩ Rahast ja sellest, kuidas käituda usuhullust tädipojaga

Jaa, ja seesama, et kui sul on võimalik oma kogukonda aidata, seal panustada, et me teeme mingeid asju koos. Ühest küljest on see nagu täiesti arusaadav, aga seal on see ohumomenti, et lõpuks sul ei olegi mitte kedagi muud ja sa oledki sõltuv. Võib-olla see on väga hea, sest mingitel puhkudel meil ju ei teki probleeme? Näiteks, kas Kuremäel hoitakse nunnasid kinni seal ja nad peavad nagu rügama tasuta tööd? [Naeran] See on nagu Nõukogudeaegne…

Jah, siin me oleme… Selles suhtes ma ütlen, et võib-olla see kõige olulisem on hoolida oma ligimeste eest, inimestest, kes millegagi liituvad, et ükskõik kui totter see kõrvaltvaataja jaoks tundub. Ja see ei ole mingisugune halvustus, kui lugeja loeb seda, siis kuidas kasvõi kristlikus traditsioonis apostel Paulus ütleb, et: «maailmale rumalus ja kreeklastele narrus», see, mida ta teeb. Nii see lihtsalt on, et see on inimesele oluline, see on tema jaoks tõde, seda ta elab tihtipeale. See esimene periood ongi kõige intensiivsem. Tihtipeale see aja jooksul… Nii nagu öeldakse mõnikord seda, et kui inimene endale usu leiab, et see on nagu armumine. Sa võid ju kõrvalt öelda, et nüüd sa kummardad ebajumalat, aga: «No ja siis? Sinu jumal on hoopis ebajumal, minu oma on ikka päris». Et see ratsionaalne seletus ei pruugi peale minna, aga nii nagu armumise puhul, et enamikel inimestel siiski mingi aja jooksul see armumine teiseneb millekski muuks või kaob ära. Ja siis on loomulikult see, et nagu on sariarmujad, on ka need inimesed, kes ühel aastal on ühes kohas, järgmisel aastal järgmises kohas ja kogu aeg on kohutavalt vaimustunud sellest, eks ole.