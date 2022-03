Natalja on õnnelik. Nii palju Kirilli, kui tal viimase nelja päeva jooksul, pole tal üle poole aasta olnud. Natalja kasutab võimalust, kõik võib niisama kiiresti muutuda. Kirill võttis esimest korda krüptost veidi raha välja. Kuus sotti. See on ajalooline hetk ja täna käisid nad esimest korda elus väljas söömas.

Üks tarkus tuli Kirillile alles möödunud nädalal pähe - vahepeal tuleks aeg maha võtta ja kauplemisest puhata. Eelmise aasta novembrist peale käib turul hirmukebenn, spot-ordereid ei ole mõtet hoida ja kuigi võimendusega kauplemine on tore, on see samas närvesööv ning nõuab sobivate kauplemishetkede väljapeilimiseks 100%-list kohalolu, mis omakorda tähendab kogu aeg ninapidi arvuti taga viibimist ja muust elust samahästi kui loobumist. Kirillil on läbipõlemise tunne. Seega mõneks ajaks aeg maha. Praegu läheb neljas päev ilma ühegi tehinguta ja vahelduseks on päris mõnus.

Mis edasi? Enne kui Vene-Ukraina sõda mingisse üldsusele arusaadavasse punkti ei jõua, turg jalgu alla ei võta. Pole lootustki! Krüptoturg on tundlik, kui selle kokkukukkumiseks piisab Hiina otsusest krüptokaevandamine keelustada või uuest koroonatüvest, siis võib arvata, mida see teeb nüüd Venemaa otsuse peale lääne lennufirmade lennukid ja muu vara kaaperdada. Lisaks on Venemaal täna mingi intressimakse kohustus, kui ta sellele sülitab, lisab see veel hirmu ja pingeid. Ja lõpuks pole keegi päris kindel, et Venemaa sõjalise operatsiooni läbikukkumise järel Ukraina peal taktikalist tuumarelva ei kasuta. Never say never. See mis praegu maailmas toimub, tundus samuti kuu aega tagasi võimatu. Ootame alustuseks Ukraina-Venemaa vaheliste läbirääkimistegi tulemused ära.

Seega vähemalt nädal puhkust. Siis võib ehk pisut mõne altcoiniga swingida, 10x võimendust, graafiku pealt vaadata, siksaki alt osta ja pealt müüa, tihedalt stopp-lossiga kaitstult. Eks ta toimib, kus ta pääseb. Aga kui spotmarketis saab teinekord laiska investorit mängida, siis futuuridega päevakauplemine on rohkem kui täiskohaga töö ja siin tuleb endale vahepeal kasvõi vägisi puhkust ja armu anda. Muidu põleb läbi. Ja see läbipõlemise tunne on julm.