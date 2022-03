REINDEERSPOTTING ⟩ 20 aastat peale filmimist. Ainsana olla elus vaid režissöör

20 aastat peale filmi sündmustikku olen ise Rovaniemis ning üritan teada saada kahte asja – mis on saanud filmitegelastest ning milline nägi välja elu Rovaniemis, kui heroiini võõrutusravis kasutatav Subutex jõudis selle tänavatele. Koduvideote stiilis filmitud periood mõjub teatud mõttes nostaligiselt – filmis näeb Radiolinja silte, Zinedine Zidane’i ja Luis Figo jalgpallisärke Real Madridi värvides ning on kuulda Smooth Criminali monofoonilisttelefonihelinat.

Rovaniemi on nagu miinusmärgiga Pärnu – talvisest turismist sõltuv sisemaal asuv väikelinn. Jõuluvana on Rovaniemile sama, mis rand on Pärnule. Jõulud kestavad Rovaniemis kaheksa kuud, sest nii kaua, kuni õues on külm ja lumi maas, on võimalik Santalandi külastama tulnud turistile müüa maha ideed talvevõlumaast. Ka märtsi alguses särab keskplatsil olev kuusk jõulutulede käes ja selle kõrval tegutseb miniatuurne jõuluturg. Ning mis kõige iseäralikum, siin ei tundu see isegi veider.

Lisaks põhjapõdraliha laialdasele kasutamisele kulinaarias – täpselt polaarjoonel asuvas Shelli tanklas pakutakse nii põhjapõdraga pastat kui pitsat – on Rovaniemi panustanud Skandinaavia kultuuriellu ka kultusliku „Reindeerspottinguga“. Noor kohalik dokumentalist Joonas Neuvonen laenas Rovaniemi linnavalitsuselt 2003. aastal käsikaamera ning hakkas järgneva aasta jooksul jäädvustama oma sõprade igapäevaelu. Seda ajal, mil Subutex oli tõuganud troonilt amfetamiini ning muutunud Lapimaa enim süstitavaks narkootikumiks.

Foto: Ekraanipauk filmist

„Reindeerspotting“ keerleb ümber 19-aastase Jani, kelle elu lisaks süstimisele ja varastamisele koosneb ka vanglakaristuse ja võlanõudjate eest põiklemisest. Filmimise käigus õnnestub Janil toidupoe seifist varastada viis tuhat euri, sellega akuutsemad võlad ära maksta ja põgeneda koos kaameramehest režissööriga Lõuna-Euroopasse. Stockholmi rongijaama jõudes tõdeb ta, et pole kunagi varem Rovaniemist nii kaugel käinud ning rongijaam ise on suurem kui Rovaniemi.

Aastaid hiljem, anno Domini 2010 teos esilinastus ning sellest sai läbi aegade Soome üks enim vaadatud ning ka enim kriitikat pälvinud dokumentaale, sest õrnade soomlaste arvates propageeris see raskete narkootiliste ainete tarvitamist. Ent nähes subutexlaste igapäeva elu, on raske aru saada, kuidas võiks keegi saada sellest filmist innustust Subutexi tarvitamiseks. See on sotsiaalselt vastutustundlik film, mis näitab raske sõltuvusega kaasnevaid muresid ja elustandardeid. Heaks toiduks peetakse ahjus tehtud friikaid ja viinereid, kirvega lõigatakse võlgade tõttu näpuotsi maha ning käib pidev varastamine oma sõltuvuse toitmiseks.

Janil lõigatakse võla pärast kirvega kaks näppu lühemaks. Kirves tundub olevat läbiv teema ta võlausaldajate jaoks - Vahemere ääres olles saab ta Rovaniemist sõnumi, milles ähvardatakse ta korter kirvega segamini peksta, kui ta Lapimaale ei naase. Foto: Ekraanipauk filmist

Olles mõtteline järglane „Trainspottingule“ ja periooditi olnud Youtube’is üleval (ka praegu muuhulgas), saavutas see kiiresti kultusliku staatuse ka Soome lahe lõunakaldal. Keskkoolis olid näinud seda enamik mu sõpradest. Meil oli harkomah, põhjanaabritel „Reindeerspotting“.