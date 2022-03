SEKS JA LINN ⟩ Pärnu romantikud

Parema käe eelviimane sõrm tuikab herilase mürgist ka kestva sügise hilisõhtul, sundides mõtlema selle üle, mis mind A juures köitnud on, kuigi sain juba alguses aru tema toorest ja mühaklikust küljest, mille kõrval paljastus ka täispuhutud ego ja üleolevus, rääkimata pohuismist. Selle viimase käes ju ongi võim, sest see on soliidne ja stoiline. Vähemedevatel päevadel võis teda näha lausa tõsiseltvõetava mehena, kelle naine ma tahaksin elu lõpuni olla. See salapärane äratundmine ei tahtnud minusse mitte kuidagi mahtuda, sest mulle ei meeldinud, et ta mulle meeldib. Aga ta andis oma vaikimisega mulle nii palju ruumi olla mina ise, et mul oli võimatu ignoreerida tõsidust, millega teda algusest peale vaatama pidin. Ta ei koormanud mind oma probleemidega ja ma ei oleks kunagi osanud arvata, et kellegi mitte aitamine mulle endale nii palju juurde annab – õigemini: mulle endaga olemiseks energiat jätab. Igal tasandil kusjuures, sest teise inimesse minemise asemel lähen automaatselt sügavamale iseendasse ja lähemale oma täielikule potentsiaalile. See poleks võimalik, kui ta minust või mina temast sõltuks. Aga ta ei mangu, ei aja mind taga, ei ürita veenda, mistõttu saan ma päriselt vaba olla. Päris armastus on kindlasti suures osas seotud niisuguse vabadusega ja ma ei teadnud seda enne, kui ma A-ga suhtlema hakkasin.

Ega romantikatki ei saa ju tegelikult otsima minna. Ma võin tahta oma tulevikku romantilises suhtes olevana näha, aga ma ei saa seda planeerida ega korraldada rohkem, kui ma otsustan korrigeerida oma valikuid ning üle vaadata eelistusi. Ennast ega kedagi teist ei saa armuma panna. Ja vist seetõttu tundub mulle, et ehk on meil A-ga läbi see, mida meil teineteisega vahetada oli vaja – kuigi pole kindel, kas see nüüd tõesti lõppenud on. Me ei tahtnud armuda ja vältisime selle arenemist iga hinnaga. Aga ikka on Midagi õhust raske kaduma. Kui ma talle mõtlen, siis läheb mu sees miski hoopis sügavamale ja ma ei saa aru, mis tunne see on, mis mus edasi vajub. Või millega see üldse seostub. Ja nii veider kui see ka mulle endale ei tundu, siis ka teiste meestega suhtlemine on mulle oluline, et Sellest tundest, mis mul tema vastu kasvama hakkas, aru saada. Äkki see oli seotud seksiga, mida meenutades tundub, et selline peabki seks olema – et seda ma kõik need aastad oodanud olingi, alates sellest, kui süütuse kaotasin?