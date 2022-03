Ypsilon sai kontakti Ukrainas sõdiva eestlasega ja sms'ide teel temaga intervjuu läbi viia. Välismissiooni kogemusega tallinlane suundus koos sõbraga üle-eelmisel nädalal läbi Poola Ukrainasse sõdima.

Miks sa läksid ja mis varustust sa endaga kaasa võtsid?

Ma tulin siia, kuna olen terve täiskasvanud elu tegelenud militaarvaldkonnas ja oskusi piisavalt. Pluss, kui vastane siin peksa ei saa, siis kes on järgmine? Kaasa võtsin vormiriietuse, oleksin tahtnud kaasa võtta ka lahingvarustuse, aga kõik oli välja müüdud.

Kas sa lähedastele ütlesid miskit selle kohta? Mis sa ütlesid?

Ma sõpradega rääkisin varem sellest, aga vanematega tegin suht jobult. Neile ütlesin alles siis, kui Ukrainasse olin jõudnud. Aga nad olid mõistvad ja soovisid edu.

Kuidas kohapeal vabatahtlikke selekteeritakse? Sul on korralik väljaõpe ja välismissioonikogemus olemas, aga mis saab nendest vabatahtlikest, kes on ainult «Call of Dutyt» mänginud?

Nad alguses võtsid kõiki vastu, aga siis toimus rünnak, kus sai päris mitu inimest surma, mis pani enamus «Call of Duty» vendi ära jooksma. Ja peale seda rünnakut hakkasid nad vastu võtma ainult kogenud sõdureid, kellel missiooni kogemus.

Kõik on varasemalt võõrad ning keelebarjäär on ka tuntav, kuidas üksuse sees suhtlus ja väljaõpe käib?

Väljaõppe ja suhtluse kohta ma midagi öelda ei saa ega tohi.

Kuna sa läksid läbi Ukraina saatkonna, kas siis on mingisugune leping ka tehtud?

Ja, siin peab tegema lepingu, et seaduslikult võitlusest osa võtta. Liigselt paljastamata võin öelda, et tingimused lepingus on väga okeid.

Mis inimeste taustakontrolli kord on? Kuidas nad teavad, et sa pole Vene sabotöör ega spioon?

Taustakontrolli punkti ka puutuma ei hakka.

Ilma liigseid detaile paljastamata, kus sa hetkel viibid ja mis seis on?

Võin nii palju öelda, et hetkel olen ühes üpris suures linnas ja seis on, nagu on, võitlus käib ja me lähme üks päev korraga. Ja võin lisaks öelda, et sellist sõda pole maailm varem näinud.

Oskad seletada, mis mõttes pole maailm sellist sõda veel näinud?

Tehnoloogia. Juba see, et ma sõnumeid praegu saadan, võib asukoha reeta ja rakett sajab pea peale. Ma olen ohutus kohas praegu ja saan lubada tsipa suhtlemist. Oli üks juhtum, kus vend pani sotsmeediasse pildi ja järgmine moment olid nad läinud.

Kas sa oled juba lahingkontaktis olnud?

Ma selle koha pealt hetkel kommenteerima ei hakka.

Tahad sa veel midagi öelda nendele, kes mõtlevad ka Ukrainasse vabatahtlikuks tulemisele?