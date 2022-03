Kolmas maailmasõda käib ja praegu oleks viimane aeg Venemaad jagama hakata. Et see oleks ette tehtud. Ainult soigumine, et Putin on värdjas ja ukrainlased tema pärast surevad, ei aita. Me peame tegelema sellega, millega saame, Venemaa on hetkel sõda kaotamas ja tema territooriumi eeljagamine oleks ajakohane ja maailmale praegu igati positiivne ja tervendav sõnum.