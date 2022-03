Eesti on üks neist, kes nõuab krüptole regulatsioone, et venelastelt raha kätte saada ja tagada, et nad oma verist pappi krüptosse ei kandiks. Ainult, et see ei ole päris elus võimalik.

Binance, Bybiti, Krakeni jne. kasutajate hulgas ei ole kasutajanime Abramovitš. Ega ka Abrakadamovitši. Kasutaja võib olla nii füüsiline kui juriidiline isik. Füüsiline tähedab Loll-Ivani, juriidiline tähendab: Aruba, Jamaica, ooh, I want to take you to / Bermuda, Bahama, come on pretty mama...