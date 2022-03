RINGOGA RELIGIOONIST VOL.4 ⟩ Eestlase ja aafriklase religioossus ei ole väga erinev

Seda on minu käest hotellis töötades kahel korral küsitud, et vabandust, et kus homme missa toimub? Ja see on väga šokeeriv küsimus kui sa oled harjunud seletama, et kus kohas on see ja see baar või restoran. Ja siis sa pead hakkama otsima, et mis kell ja kus kohas see missa on. Isegi alguses ei tea kuidas hakata seda otsima, et vastata.

Ka USA puhul ju öeldakse, et seal nii-öelda kindlat usku tunnistavat inimeste arv on sihukeses kerges langustrendis. Aga kui see on siukseks kogukonda liitvaks asjaks, see kogudus või see kirik, siis ta on sulle oluline. Ja kui ta pakub neid teatud, see võib-olla kõlab natuke halvasti, aga mingeid teenuseid selles mõttes, et seal on lastehoid, haigla või mingisugused muud asjad. Mida ta pakub oma liikmetele, kui palju ta on nii-öelda oluline ka väljaspool seda spetsiifiliselt usulist momenti? Sest et Eesti kontekstis meil on tegelikult see, et kui räägitakse usust — ja seda ma olen väga palju kohanud — «Usk on ju selline isiklik kirgastumiskogemuse», eks ole, «See on see, mille peale me mõtleme.» Et religioon on siiski vaid arutelus, religioon ei tule ju kööki, elutuppa ega magamistuppa. Aga kui sa tead, et religioon on sulle oluline, siis see tuleb sulle kööki, mida sa sööd, see tuleb sulle elutuppa, kuidas sa oma perekonnaga oled, kes sulle külla tulevad, tuleb su magamistuppa, see tuleb su töökohta, see tuleb nagu igale poole. Et võib-olla nende inimeste hulk Eestis on tagasihoidlikum kui paljudes teistes riikides. Aga siin mängivad need ajaloolised nüansid oma olulist rolli. Ja siin tulevad ka piirkondlikud erinevused, sest kui me räägime, et Eestis on nii või naa, siis on meil siiski teatud piirkonnad, kus on teistmoodi.