SEKS JA LINN ⟩ Rahvakirjandus

Pikantsed jutukesed Illustratsioon: Leelo Kassikäpp

Kohtumisõhtu Leeloga aga ei kujutanud endast lihtsalt triloogia esitlemist, vaid pigem autorilõunat. Kell üks päeval oli tuba täis naisi, aga üks mees oli ka. Tema oli vist kirjaniku autojuht või midagi sellist, müüs ka raamatuid. Kui arvasin, et vanemate naiste tundeelu võiks olla midagi, mida sinna avastama läksin, siis jäin ikkagi seksi otsa toppama ja tulin koju raamatuga «Pikantsed jutukesed».

Olles end raamatu sisuga kurssi viinud, vaatan uuesti kaanepilti ja mõtlen sõnale «pikantne» – esimese vastena annab EKSS: «1. meeldivalt teravamaitseline (v. teravalõhnaline), maitset (v. haistmist) meeldivalt ärritav». Ütlen ausalt, et ma ei läinud neid jutte lugedes kiima, aga ma saan aru, et on võimalik minna. Teose ülesehitust oli muidugi omaette huvitav jälgida, sest värk algab konkreetselt juttudega stiilis «... ja siis hakati keppima». Arvan, et neid võiks nimetada vist Maaja-stiilis kepijuttudeks. Kõik kepivad: naabrinaised, turueided, petetud naised, petjad mehed. Mis kuradi tunded? Keldris ja maja nurgas pannakse ka ära, selline kiim on taga. Enamikel juhtudel on tegelased keskmiselt 50+ aastates. Kusagilt maalt hakkavad aga eri juttude karakterid üksteise juttudes ilmnema. On võimalik hakata mingit puslet kokku panema, see tekitab mingi uutsuguse huvi teose kui terviku vastu, aga psühholoogiliselt tegelasi kuigivõrd ei avata. Ilmselgelt on välja toodud müütiline (sest tänapäeval on sellist asja väga raske uskuda) Eesti allasurutud naise arhetüüp: keegi, kes on maganud ainult oma mehega ja oli enne abielu süütu. Aga nüüd on mees näiteks 10 aastat surnud. Naine on edukas ja heas vormis, aga pole isegi mõelnud kellegagi kurameerida. Siis kohtub juhuslikult noore mehega, kellele meeldivad vanemad naised. Ja mida see vanem naine teha kavatseb? Iluoperatsioonile minna. Nad muidugi jõuavad ikka enne seksida, aga jah. Sellise info peale süttin ma antropoloogiliselt. Sest mul on lühis. Jutt lõppebki seksimise juures ja me ei saagi teada, miks peaks minema iluoperatsioonile. Selliseid ülesehituse erroreid on mitmes jutus, mis jätab seksi selle raamatu kontekstis kähkuka tasandile. Kus on loo I osa järg? Mis saab Katrest ja Mattiasest? Kuidagi lahjaks jääb minu jaoks. Samas meenub, et mu enda vanaemalegi on aegade algusest peale meeldinud vaadata seebikaid, mille dialoog on tihtilugu üsna nonsenss, emotsionaalselt pinnapealne ja läbivalt üsna etteaimataval foonil. Ma tõesti tahan avatud meelt säilitada, aga mu aju läheb sleep mode’i.

Võib aimata, et vanema inimese seisukohalt neid jutte kirjutada ja lugeda on midagi muud, kui minu ea ja elukogemuse juures, mistõttu tuleb Leelo lähenemist pidada oluliseks fenomeniks, sest minu meelest loob ta sisuliselt folkloori. Ja kuigi mul võib tunduda, et see on pensionär-beibe spetsiifiline, siis las olla. See on elu. Kõik ei pea olema filosoofid või kirjutama nagu Dostojevski. Beibe on naine, beibel pole iga, beibe on piiritu. Nii kaua, kui inimese süda on avatud, on kõik võimalik. Mis iganes tunded inimese sees on – kui neid teadvustatakse ja austatakse, on võimalik jõuda ka uuele tasandile ratsionaalses mõtlemises.

Panofestivalis pole aga minu jaoks midagi pikantset tegelt. Jaa, seks on täiega lahe, kui sa oled seksi defitsiidis, sunnitud tsölibaadis jms, aga kui kõik, mida sa saad, on ainult seks, siis teeb see teistpidi kurvaks. Kumbki neist kurbustest ei ole teisest suurem. Ma ei tea, kuidas ma vanas eas seksist mõtleksin, aga praegu mõtlen ma rohkem armastuse, kui seksi kogemisele. Õnn võib õuele tulla ja Hispaania rannaliival võib nikku saada, aga kuidas hakatakse armastust uskuma, seda see raamat ei ütle. Nii mõnigi naine siin raamatus selles osas sama ebakindel, ka kõigi oma aastate juures, nagu minagi. Ka vanem naine jookseb tagasi vaatamata minema, kui uue peika eks välja ilmub. Kõike eelnevat teades – mis tunded kellelgi kellegi suhtes oli olnud – ikkagi panustati naiivselt ainult seksi peale. See on lihtsalt lollus. Aga võib-olla tuss tahabki lollusi teha? Ma tõesti ei saa aru, milleks on siis vaja sel end juhtida lasta.