Ma tellisin just Venes tehtud seepi. See salakaup nüüd on ja taunitud. Kuid mul on minu kiharad ja habe ja kui neid poleks, kuppel oleks lage või kõõma ilma seebita mu juus läeks vohama, kuid seda ju ei taha ma.

Ja sõber juut, kes otsustas end ugriks,

ma Komis temaga koos teinud olen šõud,

Jekaterinburgis teeb antiputinismi,

ei võta teda maha õhujõud,

sest pole aega ja on lennuk puru

ja mingu persse puutinlaste jura,

metall on keeltes

ja on sõnum kõva

ning handid-mansid

raputagu taak,

mis neile surus peale

reeturkasakas Jermak!



Vist tšellomängija, kamraad,

kes äsja isaks sai,

on oma avalduste kaudu

varsti laagrimees.

Koos tallanud

me lavalaudu Venemaal

ja au see teeb,

pea vastu, sõber!

Rokime koos veel!



Ka semud Petroskois on üsna mures.

Neil kõigil taskus Soome kõnekaart,

kuid ootavad, et kui impeerium sureb,

taas Karjalagi vabaduse saab.