2000NDAD ⟩ Kuidas vanasti peksa saadi

Aga noil ammustel aegadel ei olnud veel üldse mingeid tugiisikuid ega arusaamist, et psühholoogia on päriselt, ega mingit erilist hoolimist selle vastu, kuidas inimesed kasvavad või mis neist saab. See, kuidas inimesed oma lapsi kasvatavad, peegeldab muidugi ka nende eneste olukorda. Kunagi veel enne sõda juhtus ühel saarel tihtilugu, et emad kutsusid oma alaealisi tütreid ilma märgatava põhjuseta litsiks. See ei ole tegelikult lapsega rääkimise modaalsus. Võib eeldada, et see on modaalsus, milles räägitakse kellegagi, kes on koorem ja kuidagi konkurent, ilmselt seetõttu, et on veel vähem aheldatud. Samuti võib eeldada, et ka neile emadele endile ei olnud eriti armastust osaks saanud. Samas, vaadeldes üle põlvkondade märkan ma siiski ilmset moraalset ja käitumuslikku progressi (hoolimata vigadest ja liialdustest), ning see ei ole saanud sugeneda kusagilt mujalt, kui inimeste eneste peakestest ja südamekestest, kus nad on üritanud oma vanemate vigu lappida. Vana Žižek on ka öelnud, et õigupoolest ei ole meie aeg halvem, kui ajad, mis on olnud, lihtsalt inimeste nõudmised on suurenenud – ja seda igasugustes valdkondades. Selles suhtes ma usaldan inimkonda.

Ühesõnaga, inimesed annavad teistele tänaval kolki, sest keegi pole neile õpetanud, kuidas täiskasvanud inimene olla, vaid ennemini on õpetatud midagi muud. Aga inimene võib hulga asju ära õppida teadmata, kuidas olla täiskasvanud inimene. Üks põnev asi, mida nad konkreetselt oskavad, on ohvrite leidmine – on inimesi, kellele saab osaks alatihti peksa saada, tänase päevani välja, tõenäoliselt tuleb see kehahoiakust. Peksaandja ja Vahtramäe Emili Rusika-Rutsi vahel on olemuslik vahe, Rusika-Ruts tahab kakelda – ja et oleks huvitav kakelda – samas kui peksaandja tahab lihtsalt domineerida.

Teine huvitav nähtus on see, miks need va punkarid ja karvased ja muidu klassikalised peksasaajad, miks nad tahavad spetsiifiliselt seda peksasaamise tuld enda peale tõmmata. Siin leidub küll ka erandeid, aga enamasti võeti kolakas lihtsalt sisse. Ma ütleks, et see oli koguni kogu värgi olemuslik osa, et see peksukannatamine andis suure osa kogu selle asja mõttest ning ühiskonna muutumine sellel suunal, et igasuguseid lolle välimusi hakati aktsepteerima, lõi pungile klassikalises mõttes surmakella – kultuurilises mõttes on jätkuvalt tegu produktiivse nähtusega ja modernistlikud troobid ei saa õigupoolest enne puhkusele minna, kui läheb neid sünnitanud ajastu, ja see ajastu on ikka veel seesama, mis sada või rohkem aastat tagasi.

Iseenesest on punk oma harjadega indiaanlaste mängimine. Noored, kelle elu on läinud nii, et nad on ühiskonna suhtes kriitilised, loovad mingi oma pisikese hõimu või rahvuse ja säilitavad seda hoolimata sellest, et seda on raske teha. Omamoodi nagu veretu vastupanu. Ja mingis mõttes nad võitsid. Võib-olla pole õigus roosade juuste ja tätoveerigute ja rõngastega kaubanduskeskuses töötada suurem asi, aga snäitab kuidagi, et võita on võimalik.

Kolmas küsimus on see: kuidas muutuvad ühiskondlikud harjumused? Miks meil täna vähem peksa saab? Siin on osalt mängus demograafilised põhjused – noori inimesi on vähem, ja mingist hetkest peale kaob inimesel tuju rusikat mängida, paratamatult tekivad uued huvid. Siis on noorsugu liikunud alkoholi pealt suuresti teiste droogide peale, ja alkohol on kõige enam vägivallaga seonduv droog, teeb kõige emotsionaalsemaks ja territoriaalsemaks. Ka võib oma osa olla sellel, et nüüd saab sootuks enam ennast virtuaalreaalsuses välja elada, mis on küll samuti kahjulik asi ja millega kahjuks tegelevad igasuguste vanusegruppide esindajad. Võimalik, et mingit rolli mängib ka majandusliku olukorra parenemine ja suurem ühiskondlik stabiilsus. Ja ega peksmine ole ka täiesti hääbunud nähtus, vägivallakuritegude numbrid on koroona-aegadel tõusnud johtuvalt nii majanduslikest kui psühholoogilistest teguritest ja sõdagi ilmselt annab uusi põhjusi üksteise tagumiseks, et „omasid aidata”.

Kuid teema on iseenesest huvitav ja tundub oluline. Keegi võiks seda erinevate teaduslike meetoditega uurida, või muude käepäraste keelesüsteemidega. On ju vägivald meie eludes nii keskne. Kuidas me elame sellega, mis me oleme ise teinud, ja mis on tehtud meile. Ilmselt polegi see pinnal mingi piinlikkustunde tõttu, või suudame me sellest rääkida vaid mingis emotsionaalses modaalsuses.