KLIENDITOE PIHTIMUS ⟩ Ma vihkan sind ja mind ei huvita su külm pitsa

Me ei ole veel kohtunud, aga ma võin üheksakümne üheksa protsendilise täpsusega ennustada, kuidas me tutvume. Meie esmakohtumine ei toimu just kõige tavalisemas kohas. Asjaolud, mis meid kokku viivad, ei ole just päeva parimad ja arvatavasti ka kõik järgnevad sündmused ei pretendeeri selle aasta tipphetkedeks.

Sul on parajasti sitt päev. Lohutuseks tellitud pitsa, mis maandus rohelisest seljakotist otse su ukse taha, näeb välja nagu Total Wipeouti finalist. Nutt kipub tasapisi kurku ja õhk on nii paks, et sellest saaks võinoaga läbi lüüa. Jah, täna oled just sina jumala tugevaimaks sõduriks tituleeritud. Sa tunned seda. Ilma vähimagi kõhkluseta sirutad käe telefoni poole. Enne kui sellest üldse aru saad, on näritud sõrmeotsad võtnud juhtimise enda kätte. Sa oled kohal. Sinu järgmiseks ohvriks on naiivne, alamakstud ja ületöötanud klienditoe spetsialist, kellele sa projekteerid kogu oma kibestumuse ja maailma viha. Jah, tema on süüdi su näljahädas, selles, et padi on kõva ja tekk torgib ning su kass jäi eile auto alla.

Su käed värisevad, aga sa tead, et teed õiget asja. Juhul kui õigeks asjaks võib nimetada mõranenud Huawei ekraanil words-per-minute maailmarekordi püstitamist. Sellest hetkest, kui sai saadetud esimene sõnum, ei ole siin toiduga enam mitte mingit pistmist. Sa oled laskunud elu ja surma nimel duelli hingega teisel pool ekraani. Me kõik teame, kumb peab sellest võitjana väljuma ja see ei ole minusugune töllmokk kontoris.

Kohe, kui olen vähemalt pool su vihasest rant’ist suutnud läbi lugeda, võin sind klassifitseerida nüüd juba sajaprotsendilise täpsusega Nõmeda Kliendi tüpoloogia seast. Vihjena: mitte ükski neist ei vääri tegelikult raasugi kaastunnet.

Sinu lapsed (24, 22, 16, 7 ja 8 kuud) pidid ootama viis minutit ja pooled neist läksid nälgimise tõttu selle ajaga juba loojakarja? Tough luck. Su lägaburks on vettinud ja külm ning terve majandusaasta teine kvartal on seetõttu rikutud? Sebi maitsemeeled, kasvata iseloomu, õpi süüa tegema ja osta mikrolaineahi – järjestus vali ise. Toidukuller ei leia õiget kohta üles? Suur aitäh, et oled mind samuti sellesse kaasanud selle asemel, et inimene olla ja talle vastu minna, saame kolme osapoole aeglase triangulatsiooni teel kindlasti palju paremini aru, millise peidetud trepikoja maa-aluse koridori parempoolse nurga taga sa elad.

See ei ole puhtfüüsiliselt võimalik, et su teksti loeb päris inimene, eks? Kui nende vastusena saadud ridade taga oleks südame ja ajudega elukas, mõistaks ta ju sind. Mul on sulle uudiseid, su päev läheb arvatavasti veel sitemaks, sest seal olen mina, kellel puuduvad tööd tehes mõlemad. Hetkest, kui olen esimesed kaks nooti su vinguviiulilt ära tabanud, hakkan ma juba mõtlema, millise lohiseva copy-paste vastuse ja hoolikalt kureeritud emojidega sind jalust rabada.