Juba teist nädalat näitab krüptoturg taastumise märke, BTC oli täna hommikul 47 000 peal ja vahepeal olid siin kaheksa järjestikuse päeva küünlad kõik rohelised. Kirill ei osale ikka veel, ei ole aega, nüüd juba võiks, puhatud küll, aga Nataljal tuli hea mõte tantraseksiga tegeleda ja nüüd nad juba nädal aega sellega tegelevadki ja see on selline asi, mis pole wifi pealt, mõttes, et kui juhtme korraks välja tõmbad, on seks kohe läbi.

Spotmarketiski oleks need kaks nädalat teeninud, futuurides oleks korralikult laamendanud, aga asjad on nii, et Kirill juba teab, et millestki ei jää krüptoturul mitte kunagi maha. Alati midagi tõuseb, midagi langeb, midagi saab lühikeseks, midagi pikaks müüa, sesmõttes on Kirill õppinud rahunema. Tantraseksis tuleb see rahu samamoodi kasuks.

Halbadest uudistest üleküllastunud krüptoturg on tõepoolest rahunemas, uudistes on Vene-Ukraina sõjast järjest vähem juttu, olukord sõjatandril on muutunud uueks reaalsuseks ning turud muutustega kohanenud. Kirill arvab, et turg väljub sellest tugevamana, kõige hullem on seljataga ja kuude pikkusele langusele järgnevat pidu ei suudaks rikkuda miski peale tuumasõja - praegu mõjuksid hiinlaste tavalised plõksimised krüptokaevandamise piiramise või keelustamise osas inimestele nagu hane selga vesi.