RINGOGA RELIGIOONIST VOL.5 ⟩ Rahvaloenduste tulemused vähendavad võimalusi usklike arvudega manipuleerimiseks ja väärarusaamade kujundamiseks

Et me oleme alati nagu siuksed olnud?

Ma ei mõtle, et me oleme olnud, vaid me mõtleme, et me oleme olnud.

Ma arvan küll jah, et see kindlasti ei olnud… Religiooni puhul on oluline rituaalides osalemine või elu tähtsündmuste märgistamine, et ikkagi enamik inimesi on võib-olla jumalateenistusel käinud, leeris ikka käidi, lapsi ristiti, kiriklikud matused, kõik see, mida nagu normaalseks peetakse. Aga teisest küljest, selle üle, et inimesed kirikus ei käi, et kõik on halvasti, vaimulikud kurtsid selle üle siin luterlikus kirikus juba 20.–30. aastatel.

Et tühjad on? Ma mäletan mingit artiklit selle kohta esimese iseseisvuse ajast, kus kurdetakse, et kus on inimesed, ainult vanad inimesed ja nii edasi.

Kirikuloolane Priit Rohtmets on sellest kirjutanud, et see mure oli juba tollal. Kui ajas tagasi minna, siis sellel on paljusid objektiivseid põhjuseid. Rahvuslik ärkamine – kas see on seotud kirikuga või ei ole, meil on küll luterlikke vaimulikke — Jakob Hurt, Reiman ja teised, kes on rahvuslikus liikumises — aga see ei olnud seotud ametliku kirikuga. Baltisakslased, seesama rahvuslik ärkamine, sakslased, ristirüütlid… Siis selline rahvusromantism 20.–30. aastatel. Tõnno Jonuks on kirjutanud rahvusest ja religioonist, rahvuslusest ja religioonist. Et kõik see, mis ei ole otseselt kristlik, on ürgne. Mis ei pruugi olla tõsi. Seda kindlasti teatud kohtades on, aga samas meile on niimoodi meeldinud mõelda või meile meeldib tänapäeval inimesi nii näha.

Lihtsustada? Et elu on palju keerulisem, palju rohkem erinevaid sõlmesid ja teemasid? Et vahepeal oled lilla leegi ordus ja siis tagasi luterluses?

Jah. Aga vaata, siin on ka minu jaoks olnud see huvitav moment, et nende religioossete institutsioonide mõju inimesele… Või kuidas — mulle tundub vähemalt ja võib-olla see on ka petlik, selline soovmõtlemine, et kogu aeg on niimoodi olnud — meil on mingisugune kummaline individualism olnud? Tähendab, ise loen, ise saan aru, kuidas asjad on, ei ole mul tarvis siin, et alati keegi seletaks.

Papi räägiks?