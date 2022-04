YPSILONI KOKK ⟩ 25 euro eest nädala toit kahele

Mäletate veel meie lugu Ypsiloni kokast Karlist ja meie lubadust, et võtame oma lugejalt vajaduse igapäevasele toidule liigselt raha kulutada? Nüüd võib lubaduse täidetuks lugeda – käisime Karliga Keskturul ja ostsime 25 euro eest nädala pajuki, veetsime tooraine roogadeks vormistamiseks paar ühist meeleolukat tundi köögis ning lihtsad ja maitsvad road valmisid kui imeväel.

Mida me oma 25 euro eest saime? Kilo veisehakkliha, kilo rääbist – kuna räime parajasti turul polnud – paki mune, paki jahu, toiduõli, kodujuustu, kartulit, sibulat, porgandit, peterselli. Midagi oli ka endal kapis: äädikat, loorberilehte, seesamiseemneid ja pipart näiteks. Sellest piskust andis välja võluda nii isuäratavad kartulikrõbedikud kui kalavormi, marineeritud rääbised, kahte sorti pelmeenid ja kõige lõppu isevalmistatud nuudlitest omletiga täiendatud nuudliroa.

Karli on võlur, selles pole kahtlustki ja tema magic on alljärgnevate klippide abil meile kõigile hõlpsasti järgi tehtav. 25 eurot nädalaks, ühest roast ülejäänud tooraine on teise roa alusmaterjaliks. Midagi ei jää üle, midagi ei jää puudu. Midagi ei jää silmale lahjaks ja kõhtki tühjaks.

Mida Ypsilon öelda tahab, on see, et sööge vähese raha eest palju ja hästi ning põletage oma raha ööklubides, mitte köögis!

Kartulikrõbedikud

Suurepärane hommikusöögiks, sobib süüa ka muul ajal, lihtne valmistada samuti. Iseäranis Šveitslased pidavat neid armastama.

Vaja läheb:

4 kartulit

1 muna

maitserohelist

pipart, soola, õli praadimiseks

Pese, koori ja riivi jämeda riiviga neli keskmist kartulit. Lisa saadule maitse järgi pipart ja soola, sega läbi ning pigista seejärel liigne mahl kraanikaussi. Löö kartulile selga üks muna, sega veelkord läbi ning pane pann tulele.

Pannile pane pisut õli (võib olla ka miskine muu rasvaine) ning lase see kuumaks – alati on hea pann enne praadimist koos õliga kuumaks ajada. Kuumale pannile aseta keskmisel kuumusel särisema üsna suvalise kujuga pigem «karvased» kartulitaignapätsid. See muide on oluline! Kui sa pätsid kõvaks kokku mätsid, hakkavad need seest keema, ei küpse kiiresti krõbedaks ning lagunevad menetlemise käigus pannile ära.

Kui pätsid krõbe-kuldselt pruunikad välja näevad, on aeg need taldrikule panna. Kõrvale passib näiteks hapukoor.

Pelmeenid

Omatehtud pelmeenid on iga toidulaua uhkus. Ja omatehtud selles mõttes, et algusest peale enda valmistatud. Kõlab ulmelisena, kuid tegelikult täiesti jõukohane. Ja kui juba seesinane töö käsile võtta, tasub suurem laar valmis meisterdada – hiljem sügavkülmikust hea võtta.

Protsess jaguneb kaheks – taigen ja täidis. Meie tegime taigna ühest kilost jahust. Sai päris suur kogus, kuid etteruttavalt lisan, et sama taigna saab väga edukalt moondada ka pastaks. Ehk siis – kui oled pelmeenid valmis teinud, võid ülejäägist noa ja taignarulli sihikindla kasutamise abil ühe suurepärase nuudliroa valmistada (retsept ise allpool). Täidistega võib vabalt fantaasiat kasutada. Guugeldage ja näete ise, milliseid imelisi kombinatsioone olemas on. Meie valisime kaks – kohupiima-kartuli ja veisehakkliha variandid. Muidugi on täiesti okeid ka seened, mingid köögiviljamiksid, mõne muu looma liha jne. Seahakkliha võiks aga enne taignasse panemist läbi praadida.

Taigen:

1kg nisujahu

1tl soola

0,5L käesooja keedetud vett