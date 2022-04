SEKS JA LINN ⟩ Süütuse kaotamine

Jällegi tuleb tõdeda, et tunnen endast 10 aastat nooremate inimestega rohkem ühtekuuluvust kui endavanustega. Varem oli see raadius teisesuunaline, aga viimased suhtelaadsed kogemused vist tõendavad samuti, et kokkupuutepunktid omaealistega meenutavad rohkem klassiõhtut kui tõsiseltvõetavat partnerlust. Ma ei ole neist õhtutest ja chattidest üle saamisega poole pealegi jõudnud, ent kontakt iseendaga tugevneb iga päevaga. On vaja suhelda igasuguste inimestega, et aru saada, mis on okei ja mis ei ole. Mulle meeldib mõelda, et kui üks suhe on mingis osas vajalik, et tundma õppida mingit konkreetset osa inimese loomusest, näiteks emotsionaalsust, siis selleks, et taolise suhte ühekülgsust tasakaalustada, on vajalik järgmine, kus on tugev näiteks füüsiline kogemus. Ashtanga jooga praktiseerijana nimetan ma sellist suhtete liikumist vastu painutuseks – on nii keha kui vaimu jaoks vajalik, et ei jäädaks olude ohvriks. Üldsegi imestan ma, millise jõhkra otsustavusega võin suhetest lahkuda, kui oma piiri ära olen tundnud. Vahel kahtlustan lausa, et äkki ma ei hooligi inimestest. Aga ometi: ma ise olen ju ka inimene. Ma lähtun enda tervisest.

Narkofilmis «Spun» on selline stseen, kus bädäss narkoparun rääkis oma lapsepõlvest lugu tollele kakapruuni autoga narkarile, keda ta kutsus Volvo-Boyks, neil oli vist mingi diil sõidutamise ja meta kauplemisega. Lugu oli midagi sellist: kui narkoparun väike oli, siis nägi ta pealt, kuidas ema kutsikaid uputas ning kui ta küsis, et miks ema neid uputab, vastas ta: «Ma tapan ainult seda, mille eest ma hoolitseda ei jaksa.» – Südametum on jätta kedagi kuhugi vahepeale vinduma, kui tal pea maha võtta. Eriti kehtib see debiilsuste puhul, kus konflikti tekkides ja probleemidest rääkides võetakse argumendi sisu isikliku rünnakuna. Selline loogika puudumine viitab suhte kulgemisele tasandile, kus jäädakse sisulise erimeelsuse lahendamise asemel emotsionaalselt lapse tasandile ja nii me olemegi taas klassiõhtul, kus keegi jonnima hakkab, et teda mängu ei võetud. Rahune maha, see on kõigest pudeli keerutamine! Õnn soosib lambiahve.

Minna oma isiklikest tunnetest läbi, nende sisse ja seal päriselt olla, ilma end kinni katmata või hägustajaid, tuimendajaid, segajaid või üleliigselt võimendavaid tegureid ligi hoidmata – see on pühendumine aususele. Seal näeb iga bioloogiline täiskasvanu oma lapsepõlvest kaasa tulnud jonni. Asi ei olegi enam ainult noorema generatisooni vähemas seksimises, vaid ka üldises tendentsis: inimesed elavad vähem koos, suudlevad hiljem, kaotavad süütust hiljem. Need, kes elavad paarina koos, ka seksivad rohkem. Ka seegi kergendab südant, sest see võiks tähendada, et ehk on seda räpast üheöösuhte ja fuck-buddy asja siiski vähem, kui ma kartsin. Kapitalism hakkab ennast siiski teisest otsast ise lõhkama ja see on ainult loogiline, et liigse pakkumise juures tüdineb ka tarbija. Kui iha objekti kui sellise suhtes kahaneb, siis saab järgmiseks liikumiseks pidada ainult kvaliteedi taotlemist. Tean isiklikult inimesi, keda ajavad näiteks suured kaubanduskeskused pigem närvi ja segadusse, sest tooteid on liiga palju. Mall walking võib talvisel ajal turvaline ja igav sport olla, aga üldiselt, kõige selle taustal, mis maailmas toimub, tuleb ikkagi küsida, mida tegelikult vaja on. Ka keldripoes võib olla piisavalt. Võib-olla on täiuslik potentsiaal just tavalisel eesti jobukakul, kes mitte midagi emotsioonidest ei tea, aga kes tõesti tahab, et tal oleks päris suhe. Kui siuke vend suudaks tunnistada, mida ta ei tea ega võtaks mu argumente kui munni maha lõikamist, siis ma annaks talle võimaluse.

Minusuguse hullu mõrra jaoks pole midagi magusamat, kui macho alla tõmbamine. See on nagu nohkarile matemaatikaülesanne. Kahjuks võib see tekitada füüsilist pinget, sest tegu on ju ikkagi mänguga, mille peale vanasti öeldi, et pill tuleb pika ilu peale. Kedagi provotseerides ja enda meelest kohta kätte näidates asutakse sellisesse mängu tegelikult võrdselt positsioonilt. See näitab pigem inimese õelust, kui ta endast nõrgemaga läheb tüli norima, sest mis rahuldust peaks see pakkuma – peale ego toitmise, mis on niikuinii armastuse seisukohalt naeruväärne.