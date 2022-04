LINNARUUM ⟩ Hea uus ilm autoaknast

Eestis on transpordiameti andmetel arvel üle üheksasaja tuhande sõiduki, mis teeb iga riigi kodaniku kohta keskmiselt 0,69 masinat. Veidi lihtsustatult võiks seega öelda, et 69% meie vabariigist on autostunud, kusjuures nn automobiilide osakaal inimeste seas kasvab ikka veel jõudsas tempos. Selle trendi mõjud meid ümbritsevale ruumile ja keskkonna seisundile on aga iseküsimus, mille teadvustamiseni peame ühiskonnana alles jõudma.

Automobiil on tuletatud kreekakeelsest sõnast autos ehk ise ja prantsuse sõnast mobile ehk liikuv. Eesti keelde ümber pandult: iseliikuv. Meie keeles valdavalt kasutatav auto-sõna viitaks seega justkui mingit laadi ise-pikendusele. Teatavat laadi turvisele, mis kaitseb meid paljude väliskeskkonna ohtude ja ebamugavuste eest, luues samas nn iseliikuja valdajale kuuluva teisaldatava territooriumiüksuse avalikus ruumis. Ka annab auto inimesele supervõimed, lastes tal meeletu kiiruse ja jõuga ümbritsevat maastikku läbida.

Autod teevad meist superkangelased ja multifilmitegelased, kellel puudub tegeliku eluga tõeline kontakt. Meid lahutatakse autentsest maailmakogemusest, luues kunstlikult omandatud ülivõimete ja mugava masinaruumiga muljet, nagu meid ümbritsev universum ja elusolendi kogemus selles oleks midagi märksa k e r g e m a t kui see tegelikult on. Automobiili kõvad ja kaitsvad kontuurid eraldavad meid reaalse maailma lõhnadest ja helidest, samuti meie üldisest abitust olukorrast selles tõeluses. Lõpuks laseb auto meil kasvõi alateadlikult tunda mõnusasse kookonisse mähitud imiku õndsat rahulolu, sooja ja suletavat pesa.

Teiselt poolt suurendab autosse suletus aga taluvust mitmesuguste ümbritsevat keskkonda puudutavate nähtuste osas. Suuremas osas maailma linnadest, sealhulgas Eestimaa kantslis Tallinnas, saavad auto ning oma lihasjõu abil liikujad kahe täiesti erineva kogemuse osaliseks.

Iseliikuva masinaga jõuab üldjuhul ka üksteisest kaugele jäävatesse linnaosadesse võrdlemisi kiiresti ja kergelt – kui tipptund ehk välja arvata. Maastikul liigutakse edasi mängleva kergusega, viibides samal ajal meeldivas kabinetilaadses ruumis, kus ehk kerge muusikagi mängib ning ollakse kaitstud nii halva ilma, tüütute inimeste kui mitmete teiste keskkondlike ebamugavuste eest.

Jalakäija seevastu on teravalt teadlik linnaruumi täitvate “iseliikujate” hingamisele hakkavatest heitmetest, lakkamatust lärmist ja kiirusest, mille suhtes peab olema pidevalt valvel. Kui autoaknast paistab maantee ning selle äärne kõrghoonerivi üsna samalaadse pildina kui raja ääres haljendav park, siis jalakäijale on tegemist diametraalselt erinevate maastike, peaaegu et paradiisi ja põrgu konfrontatsiooniga. Kui eeskätt autodele mõeldud tehnomaastike läbimise võtab enamik jalakäijaid ette vaid siis, kui neil on selleks möödapääsmatu tarvidus, siis parkidesse ja teistesse meie linnades ikka koomale tõmbavatele haljasaladele tullakse jalutama juba puhtalt lusti pärast. Mõnikord sõidetakse üksikute roheliste oaaside juurde lausa autode endiga, et masinad siis pargiäärsetesse parklatesse jätta ning vaba kehana eluküllasesse rohelusse kahlata.