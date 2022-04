APOKALÜPTILINE KULTUUR ⟩ Hoidkem elus perekondlikku käsitööoskust

Ühesõnaga on nood vanad moed taas ringiga tagasi tulnud. Kõrgemal tasemel, nagu nad ütlevad. Keskeakriisi võibki vaadata kui hetke, mil inimese hing on olukorraga piisavalt harjunud, et teha vahekokkuvõtet ning sellepõhiseid korrektuure. See on nõnda-ütelda ego ja hinge kokkupõrge. Raske on see sellepärast, et see on päris. Jung ütleb neuroosi kohta, et see võib kasulik asi olla, aidata elus asju korda seada, mida muidu ei seaks. Selleks, et sellest midagi välja tuleks, on muidugi vaja, et inimene saaks mingil määral aru, mis toimub.

See mantel on selline artefakt, mis on juba loomuldasa tihedalt tähendust täis topitud. Sellele pannakse kümme nime ja see pühendatakse kümnele inimesele või mõnele muule tekstile, mis pole inimene. Pühendused ja nimed avaldatakse hiljem, lõplikumas valmimisjärgus. Aga ühe tähenduse võib juba avada.

See on selline pulmarüü. Lähen naisega mööda tänavat, inimene vaatab, mis ta vaatab, aga vaat lind vaatab: näe, sellel naisel on kõige kirjum mees, peab aga väärt naine olema. Kirjusus signaliseerib jõudu nimelt seetõttu, et niimoodi on raskem ellu jääda. Linnul on hea terav silm ka, meie omast kauem arenenud, imetaja istus siis alles pimedas urus, kui lind juba taeva all ringi lehvis, siis näevad ära, et oskab punuda inimene ja et aega on punuda.

Ja kui eetrimõõk käib suust välja nagu kohati ikka, siis inimene vaatab et oh-oh-oi. Aga loom vaatab, et näe, milline haisev mees sellel naisel on, ’tea mis ta teinud on, äkki tappis mõne masina ära ja jõi selle verd. Ja ega siis ainult see ole tähtis, mis inimene arvab, lind ja loom on niisamuti tähtsad ja nende arvamise peale mõeldakse sootuks vähem. Üks selle mantli esialgseid suundi oli „tõmmata tähelepanu meie linnustiku olukorrale”, siis ma mõtlesin veel, et tikib ta niisama linde täis, aga üks Patreoni toetaja ütles, et ta tuleb oma asjadele siis järele, kui mantel on üheks suureks linnuks tikitud, mis oli ka iseenesest õige mõte. Õigupoolest tuleb sellest selline maailma kaart, kus on kõik tähtsamad asjad peal, siis on hea meelde tuletada. Ornitoloogiaühingu liikmeks astusin ka, aga liikmemaks on veel maksmata.

Ypsiloni peol öeldi nii mantli kui eetrijoomise kohta, et see on tulevik. Tulevik, mida silmas peetakse, on muidugi apokalüptiline.