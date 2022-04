TAIM MACHINE ⟩ Hooandjast rahastuse saanud veganlahvka, mis ei ole rattaid alla saanud

Nimed ja näod

Anonüümseks peetakse Maria Metsa seetõttu, et sotsiaalmeedias jätab ta valenime taha peituva virtuaalse sisulooja mulje, kuna ei jaga kunagi pilte enda näost ja ka profiilipildid tema sotsiaalmeedias on kas kassist või juustest. Instagramis on tal võrdlemisi suur jälgijaskond – veidi üle seitsme tuhande – ning sisus keskendub ta retseptidele ja toidupiltidele. Oma isiklikul kontol ta TAIM Machine’ile aktiivselt ei viita ega sellest palju ei räägi, kuid TAIM Machine’i kontol on ta mõnel pildil märgitud.

Maigrit Arnek, nagu mainitud, on blogija ja Instagrami sisulooja, kellel sellel platvormil on päris mitu aktiivset kontot jälgijatearvuga vahemikus 14 kuni 497. Mil Arnek viitab enda Instagramis TAIM Machine’iga seotusele ja ka lahvka enda kontol on mõnel pildil ta märgitud, siis Caroly Rohela pole pealiskaudselt vaadates TAIM Machine’i projektiga kuidagi seotud.

Rohela on sarnaselt Arnekiga blogija ja Instagrami sisulooja üle 4300 jälgijaga. Varasemalt on ta samuti kohtuuksi kulutanud maine kahju tõttu, mida ka meedias kajastatud on. Sel korral jäi Rohela kaotajarolli. Näib aga, et kohtuustel jäi veel tema jaoks kulutamisruumi, sest just Rohela oli see, kes 2021. aasta aprillis toimunud kommentaariumivaidluste ajel mitmetele sõnavõtnutele kohtuähvardusi saatis. Siis ja siiani rõhutab ta TAIM Machine’ist sõna võttes, et on vaid toetaja, kes niisamuti Hooandjas lihtsalt raha annetas.

Üks kohtuähvarduse saanutest oli Britta, keda Rohela süüdistas Metsa ja lahvka projekti laimamises ja maine kahjustamises. «Kui see asi ära ei lõppe, pöördume asjaga kohtu poole ja lahendame selle sellel viisil, sest mitte kellelgi ei ole õigus rikkuda firma mainet ja tekitada meis ebausaldusväärsust,» kirjutas Rohela Brittale. Sõnumis viitas Rohela, kes on korduvalt avalikult eitanud enda seotust TAIM Machine’iga, lahvkale kui «meie firmale».

Caroly Rohela saadetud kohtuähvardus Foto: Erakogu

Kohtuähvardusest jäi väheks

Täpselt samasuguse teksti sai ka Emma, kes samuti kommentaariumis sõna võttis, kuid tema jaoks läks asi veel sammu võrra kaugemale. Sel ajal töötas Emma juba 2016. aastast tegutsenud vegan-toidukohas Veg Machine. Emma rääkis, et märgates nõnda sarnase nimega vegan-ettevõtte teket, võttis Veg Machine’i omanik TAIM Machine’i tegijatega ühendust ja palus kaaluda nimevahetust, kuna näis, et lahvka nimi on otseselt toidukoha nime pealt maha viksitud. TAIM Machine’i tegijad sellega nõus polnud ning nime ei muutnud. Emmal polnud sellega mingit seost.