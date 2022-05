SEKS JA LINN ⟩ Miks mulle koolis ei õpetatud Eesti feminismist?

Ega koos industrialiseerimisega asjad paremaks ei läinud. See oli next level orjanduse aeg: aeg ei käinud enam looduse, vaid kella järgi, ja tehastes töötasid nii lapsed, naised kui mehed, kusjuures naistele maksti vähem (lastele muidugi veel vähem). Sünnitamine võis toimuda tööpingi kõrval, millest järgmisel päeval pidi ikkagi tööle tulema. Tööpäevad olid 12-tunni pikkused. Streigid olid feminismi seisukohast olulised, kuna töölistest vähemalt pooled olid naised. Keegi ei saa siinkohal öelda, et patriarhaadi üleolekut pole olemas, kui sellistes tingimustes NAINE OLLES sind nii palju üle lastakse! Ma läksin kogu seda ajalugu lugedes mitu korda nii endast välja, et pidin lugemise lõpetama enda maha rahustamiseks, sest lappama läheb ajalooga väga mitmel kihil: «Allikad jätavad mainimata, et kanguritest ja tõenäoliselt eriti ketrajatest olid paljud naised. Streigile pühendatud nõukogudeaegsetes ajalooraamatutes naisi streikijate seas ei mainita, kuigi näiteks viidatakse, et streigi mahasurumiseks arreteeriti ka naisi ja lapsi.» (lk 70). Kreenholmi streik aga omakorda oli eeskujuks töölisliikumisele Venemaal. Ilmnevad esimesed NAISREVOLUTSIONÄÄRID, kellest elukutseline oli näiteks Aleksandra Kollontai, «kelle keskne uskumus oli, et patriarhaadi alus on kapitalism, ning selleks, et patriarhaat lammutada, peavad naised olema solidaarsed töölistega, mitte ainult oma suguõdedega.» (lk 74). Okei, kommunistlikust perspektiivist ma saan aru, aga kui su seltsimees on räme pervo, kuidas sa ehitad temaga seda kommunismi? Ka tehastes toimus ju seksuaalne ahistamine.

Sellegipoolest ilmneb feminismi idealism, mis ei saa olla püüdlemata. See pole pelk romantiline draama, vaid elementaarne naturalism. Kui eelmise sajandi algusest peale poleks olnud naisi, kes klassikalise perekondliku elu kõrvale jätsid, et võidelda selle eest, mis meile tänaseks elementaarne tundub, siis oleks seis veel hullem, kui see praegu on. Õnneks meie siin saame hääletada ja oma keha üle niivõrd-kuivõrd otsustada, aga patriarhaalne mentaliteet on nii fucking juurdunud, et just see tekitabki kommunikatsioonilõhet, kus mees isegi ei saa aru, millest naine räägib, kui ta mingile probleemile viitab, rääkimata siis selle koos lahendamisest. Nii mõndagi naist olen kuulnud ka tahtvat ise mees olla, kuigi väliselt on tegu pigem naiselike naistega. Need paar tähelepanekut tulenevad pigem naiste jutust, olles ridade vahele peidetud, ja seda mitte transsoolisuse ihalduses selle füüsilises, vaid just vaimses mõttes: palju väliselt saavutada, lõputult ratsionaliseerides õppida, ringi keppida jms. Ma ei ütle, et nii on kuidagi vale, aga see on lihtsalt hea näide sellest, kui kaugele sotsiaalne sugu saab minna, ületades inimesele eneselegi arusaamatult tema bioloogilise soo. Ega see ilmselt minustki mööda pole läinud, sest ega ma pole siiani aru saanud, mida see naiselik mehele/mehelik naisele pühendumine tegelikult tähendama peaks, sest hirmu tõttu intiimsuse ees olen ma iga sellise tõenäolise võimaluse juures afekti seisundisse sattunud. Ja kebomiseks selline seisund sobib, aga see pole päris see, mida tähendab kahe inimese vaheline emotsionaalne lähedus, mis peaks olema vastastikuselt turvaline võimalus end teineteise jaoks igal tasandil avada pikema ajaraami sees kui nikkumissessioon. Ma ei väsi kordamast, et suvaline keppimine ja suvalised kepisuhted on ekvivalentsed kiirtoidu ja kiirtoidu kettidega – sa võid selle menüü kõik nüansid läbi proovida, aga see ei ole tegelikult pühendumine. See on hinge tapmine.