Briti soodne

Toimub kohutav mõrv. Detektiivil on helebeež mantel. Kohalik vaimulik harutab seoseid. Kõik inimesed planeedil on kahtlusalused. Järjest. Eriti see halva diktsiooniga postiljon. Detektiiv arreteerib aedniku. Vaimulik tõestab, et süüdi on vanamutt, kes neljandal minutil teed pakkus. Kõik sõidavad üksikule saarele. Seal toimub kohutav mõrv. Jätkub.

Põhjamaade kallis

Toimub kohutav mõrv.

Ilm on sitt.

Detektiivil on tõsised probleemid eesnäärmega.

Ilm on sitt.

Detektiiv käib õues kusel.

Ilm on veel sitem.

Mõrv muutub järjest kohutavamaks.

Detektiivi eksnaine helistab ja ütleb, et nende tütar on kadunud.

Detektiivi arst helistab ja hakkab ütlema, et eesnäärmega on ikka täiesti pekkis, aga kõne katkeb, sest mõrv on järjest kohutavam.

Ilm on jätkuvalt sitt.

Tütar on ikka kadunud.

Detektiiv käib kusel ja keegi lööb talle kontsaga pähe.

Selgub, et süüdi on arst.

Tütar oli kogu aeg teises toas ja lõikus ennast.

Ilmub autori nekroloog.