RUITLASE REISIPÄEVIK ⟩ Turistina turistidest puutumata Egeuse mere saarel

Oh, teid, kes te inimesi kaugetele maadele meelitamisega raha teenite, reisikorraldajad ja ettevõtted. Nägite ju, kuidas ma oma eelmises reisikirjas Egiptuse inimestele maha müüsin, sõrmenipsuga ja mängeldes sai see tehtud. Saite ju aru, et ma olen võimeline reisihuvilistele ka kuu tagakülje maha müüma, niisamuti päikeseloojangud tühjas kõrbes kui mageda supi kuivanud soolajärve põhjas. Mitte ühtegi heldet pakkumist mulle reisi näol sihtkohta, mille ma saanuks teie jaoks turismimagnetiks ja kullaauguks muuta. Nii siis nii, kui teie rahast ei hooli, siis minuga on vastupidi, minul seda ringi rändamiseks on ja praegu olen ma...

Praegu istun ma koos oma 5-aastasega ühel väiksel Egeuse mere saarel, ühe kõrge mäe külje peal, ühe kummalise mehe ukse taga. Kui koopasuud niimoodi nimetada. Mees ise arvas, et kõik asjad koosnevad numbritest ja et kõik füüsilised kehad on arvud. Et kõigil üksustel on suurusjärk. Ja et numbrid on universumi väljendus: kui räägite numbritest, siis räägite sellest, millest universum koosneb.

See mees lõi vastandite tabeli. Piiratus ja piiramatus. Paaritu ja paaris. Üks ja paljusus. Parem ja vasak. Mees- ja naissugu. Paigalseis ja liikumine. Sirge ja kõver. Valgus ja pimedus. Hea ja halb. Ruut ja ristkülik. See mees uskus, et päike on universumi keskpunkt ja see on vastandite universum. Ja et jumal on hea ja kurjus on seotud materiaalse paljususega. Hakkab selguma, kellest käib jutt?

See mees, või tõenäolisemalt üks tema paljudest jüngritest, avastas irratsionaalarvud ehk mitteperioodilised lõpmatud kümnendmurrud, mis läksid vastuollu selle koopa peremehe filosoofiaga, kes mõtles arvust kui kahe täisarvu suhtest. Selle peale läks selle koopa peremehel juhe täiesti kokku ja ta lõi endale suure kiviga üheksa korda vastu pead. 9 on maagiline number. See ei aidanud – leitud ebakõla tõotas hävitada kogu tema filosoofilise mõtteloomingu. Veelgi hullem, tema sektile ebaustav ja lugupidamatu kodanik Hippasos avalikustas ka teistele saladuse uutmoodi arvu kohta, mida ei saanud esitada kahe arvu suhtena ja mis ei sobinud kokku koolkonna idealistliku maailmavaatega arvude harmoonilistest, kindlapiirilistest ja lõplikest seostest. Mille tõttu saladuse avalikustanud ning sekti naeruvääristanud Hippasos täiesti õiglaselt ja üksmeelselt hukati.

Loomulikult, nagu te juba aimate, käis kogu eelnev jutt esimese antiikfilosoofi Pythagorase ja tema jüngrite, pythagorlaste kohta. Seega Sherlock Holmesi deduktiivset meetodit kasutades saab lugeja juba aru, et koopasuu minu selja taga asub Samose saarel Kerkise ehk Kerketeuse mäe nõlva sees ning viib filosoofi iidsesse pelgupaika türann Polycratese eest, kellega end pooljumalana tundnud ja hiljem end ka ametlikult selleks kuulutanud Pythagoras poole Hiiumaa suurusele mägisele maalapile loomulikult üheskoos ära elama ei mahtunud. Polnud türann Polycrateski mingi mage mees, temast tuleb järgnevates Samose episoodides kindlasti juttu.

Siinsamas lähedal on ka teine koobas, mida filosoof ühes oma õpilastega klassiruumina kasutas. Aga Pytagoras ei olnud lasteaiaõpetaja, seega tuleb leppida, et minu 5 ja poole aastasega teise koopasse mööda mäekülge füüsiliselt kohale ei roni.