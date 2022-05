NÄGEMINE ⟩ Silmaehituse süütu ohver inimene

Ehkki me käime suurema osa ajast ringi naiivses veendumuses, et meie silme “ees” paljastuvad nägemused on mingit laadi t e g e l i k k u s e väljenduseks, siis on olukord tehnilisel tasandil üsna vastupidine. Me ei n ä e maailma, vaid vaatame aju ettekujutust sellest, kasutades konkreetse nägemuse vormimisel keeruka, silmaks nimetatava meeleelundi tehnilist täpsust ümbritseva valguse murdumise, neeldumise ja peegeldumise mõõtmisel.

Kuigi silmad lasevad välismaailma valgust pupillideks nimetatavatest avaustest sõna otseses mõttes peakoopa sisse, siis on pilt, mida meie nn eneseteadvusele lõpuks ette kantakse, hoopis aju interpretatsioon elektrilistest signaalidest, milleks spetsiaalsed silmas asuvad rakud valguse muudavad. Meie poolt nähtav pilt luuakse pea sisemuses, võrkkestale langevate valguskujutiste tulemusel. See on justkui valguse- ja varjumäng koopaseinal, mida me ekslikult – kuna seisame koopasuu poole seljaga – tegeliku maailma objektideks ja liikumiseks peame. Täpselt nii, nagu kaasaegse kontinentaalfilosoofia üldtuntud esiisa Platon juba üle kahe tuhande aasta tagasi reaalsusekogemust kirjeldas.

Pidades silmapetet reaalsuseks, jääme koopasuu poole seljaga seisma: keeruka meeleelundi ehitus lihtsalt ei võimalda teistsugust asendit. Nägemisorgan takistab pea sisemusest välja vaatamist. See hüpnotiseerib ja lummab oma peibutavate piltidega, viies meid tegelikkuse tunnetamiselt reaalsusena tajutavate projektsioonide kujuteldavasse ruumi. Kogemaks ümbritseva mateeria tõelist puudutust, selleks peame kompima naha ning lihaga, kõrva ja keelega – kusjuures needki meeleelundid annavad informatsiooni ainuüksi meie individuaalsest ehitusest ja mehhaanikast lähtudes. Me saame aimu vaid iseenda reaktsioonist olevaga, aga mitte oleva objektiivsest tõest. „Tegelikkuse“ määrab meie kehade temperatuur, püsi- või kõigusoojasus, kaal, nahakate ja nõnda edasi, lastes kompida maailma lugematutel subjektiivsetel viisidel.

Ent erinevalt nägemisorgani irdreaalsusest, siis kompimis- ja kuulmismeel viib meid vähemasti vahetusse kontakti, tõelisesse suhtlusse. Seevastu silmad töötavad nagu fotoaparaat või filmikaamera – saame justkui pildi reaalsusest, aga tegelikult on see vaid peene mehhaanika ning täpse fokusseerimisega jäädvustatud valguskujutis, mitte asi iseeneses. Nähtu jääb alatiseks vaid reaalse mateeria peegelduseks, mis pildile püütud objektide ja subjektide endiga kunagi tõelisesse kontakti ei jõua.

Aga kuidas me saaksime hakata vastu loomulikule tungile avatud silmadega ringi käia ja nähtut tõeks pidada, kui nägemisorganid on meile pea sisemusse istutanud emakene loodus ja elu supernaturaalne täpsustumistung ise? Ega ei saagi, vähemalt mitte vabatahtlikult. Ja vaevalt ka loomisprotsess ning selle tundmatu käivitusmehhanism meile meeli rajades mingit kurja kavatses. Nagu ka inimene pole kavatsenud kurja sellega, et ta silma ja aju koostööst sündinud varikujusid ekslikult tegelikkuse vahetuks kogemuseks peab – ehkki need võivad viia lõppkokkuvõttes hoopis tegelikkusest kaugemale, aga mitte selle poole.

On küll mõningaid meeliavardavaid momente, kus nägemismehhanism paljastab viivuks oma petliku, kujuteldava loomuse. Näiteks siis, kui kõnnime läbi metsa ja peame teel vedelevat oksa vonklevaks mürkmaoks. Me lausa näeme tema liikumist, pea ning saba selget kuju, et siis viivu pärast, lähemal silmitsemisel taibata, et tegemist oli vaid puurondiga. Silmapettega.