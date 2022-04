INTERVJUU ⟩ Jiu jitsu sulgkaalu meister Sirla: väiksemal, nõrgemal, kergemal inimesel on võimalik endast suuremat võita

Jah, et sul on juba plaan olemas. Kui stressiolukorras on vaja kiirelt mõelda ja tegema tähtsa otsuse, siis on juba plaan olemas ja siis ma teen seda juba nendel põhimõtetel. Ma kaalun neid asju. See tekib nagu harjumusest ja võimekusest, reaktsioonikiirusest. Et kuidas funktsioneerida sellises olukorras. Tuleb peale heas mõttes hirm või stress, mis ei pea olema alati halva alatooniga, aga see tähendab, et peab tähelepanelik olema. Ja siis otsuseid vastu võtma. Üks lahe loogika on see, et igas olukorras on võimalik väljapääs. Üksõik kui sitt see olukord on: keegi kägistab sind, sa ei saa normaalselt hingata – see on suht halb olukord, kus olla, olgem ausad. Aga sa pead mõtlema selle peale, et sellest olukorrast on väljapääs, mitte mõtlema sellele, et nii halb on olla, kui keegi mind kägistab. Sa pead reageerima! Et ma tean, et see on võimalik! Ma mõtlen lahenduse peale, sest muidu lähed paanikasse, hakkad mõtlema, et ma tahan, et see läbi saaks, nii halb on, ma ei taha siin olla – ja siis sa ei mõtle lahenduse peale ja nii saab aeg otsa ja ongi korras.