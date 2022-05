RUITLASE REISIPÄEVIK ⟩ Osa 3. Oma koobast ei leia ma üles

Ärge sellest jumala eest Samosele tulles Nikosele rääkige. See on see tüüp, kes meile autot rendib. Aldole ka ärge öelge, Aldo ja Nikos on sõbrad. Nikos on muidu tore inimene, terve perekond on tal selline – vend teeb veini, head oliiviõli, mis on oluliselt parem kui poekraam. Salatile ei jää mingit rääsund või rasvast maitset juurde. Kohalikud oskavad.

Ma sain esimesel päeval rendiauto rehvi sisse kruvi, Nikos tuli ja lahendas asja ära, vaatas mulle veidi murelikult otsa ja küsis, kas ma saan aru, et see väike Suzuki on nagu for main road ja sellega siin Samosel asfaldilt kruusale väga mõistlik keerata ei ole. Noogutasin. Ma saangi aru. Ainult et see, et minul ainsana peres autojuhiload on, ei tähenda, et mina liiga tihti autot juhin.

Asi algas sellest, et pärast hommikust merekarpide korjamist rannas ütles naine, et vaataks veel ühe koopa üle, Kakoperato koopa, mis asub Kerkise mäe teisel küljel, poole tunni sõit, 11 km ja siis on seal mäenõlval ladus matkarada, 15 minutit ronimist, mis mulle ja 5-aastasele paras. Naine on Elbrusel käinud, sellest säärane ülbus.

Kas kunagi jõuame ka meie maailma lõppu? Foto: Erakogu

7 kilomeetri peal Marathokamposes olid teetööd ja pidime tagasi keerama. Google’i mobiiliäpp juhatas meid lahkelt edasi, veel 15 km, siis veel 15 km, iga võimaliku teeotsa ilmnedes üritas äpp meid sisuliselt olematutele, isegi kitsedele läbimatutele mägiteedele juhatada ja ära tappa. Ei tea, kas mul oleks Google’it korduvate tapmiskatsete pärast mõtet kohtusse kaevata ja palju oleks neilt mõistlik küsida. Et mis mu hind nagu oleks?

Siis veel 15 km ja siis veel 15 km. Siis see viimane tee, saare teisest küljest, algul kena sile asfalt, siis auklik asfalt, siis betooniga parandatud auklik asfalt, siis betooniga parandatud auklik betoon, siis kruusaga parandatud auklik kruus, siis aukudega parandatud augud, siis augud, kust maalihked on suurema osa aukudest minema kandnud ja kogu see jama kulgeb kogu aeg serpentiinina mäkke ja siis läheb korraga üle tee vulisev mägijõgi. Või oja. Või lihtsamalt öeldes hulk voolavat vett. Mida teeb 1,3 km kõrgusel tee peal vesi? Miks ta juba ammu kuhugi kuradi alla ära voolanud ei ole?

Naine arvas, et nüüd tuleks vist tagasi pöörata, aga nüüd olin mina juba trotsi täis – Nikos ütles, et kruusale ei või keerata, naise nõudmisel olime kruusal, nüüd oleme jõe ääres, Nikos ei öelnud poolt sõnagi, et selle autoga ei või jõkke sõita. Naine ütles, et ei või jõkke sõita, loomulikut sõitsin ma jõkke!

Säärase sihiga silmis võib lõpuks isegi mäkke jõuda. Foto: Erakogu

Jõest saime läbi, hooga, aga sellest polnud suurt abi, kuna kolme kilomeetri pärast kadus tee täiesti ära. Maaima lõpp. Ainut mingid põlvesügavused rööpad ees. Ühesõnaga – seisime autolaiuse tee lõpus, naisepoolsest autouksest välja astumine tähendanuks astumist kuristikku. Mitte üldse väiksesse kuristikku. Minu poolt ei saand jälle ust lahti, sedapidi olime jälle kaljudele liiga lähedal. Käskisin naisel viisakalt uksest välja minna, ta ei kuuletunud. Mu sõna ei maksa midagi...