HORISONT ⟩ Kui koolitööst koorub festival

Niisiis, kolmteist filmi saadeti žüriile, kuhu kuulusid Paide linnavalitsuse avalike suhete peaspetsialist Maarit Nõmm, Arvamusfestivali peakorraldaja Kaspar Tammist, Paide muusika- ja teatrimaja direktor Martha-Beryl Grauberg, Paide gümnaasiumi õpilasesinduse eestseisuse liige Kevin Kinev ja Paide Teatri näitleja Kirill Havanski. Kümne palli süsteemis parimaks hinnatud filmi peaauhind on selle esitamine sügisel Just Filmil, PÖFFi laste- ja noortefilmide alafestivalil. Küll aga ei jää päris tühjade kätega keegi, sest kõik filmigrupid saavad ka PÖFF-i filmikursusele minna.

Peaauhinna võitis lühifilm "Pomm". Pildil filmi autorid. Foto: Maarja-Marleen Rullinkoff

Žürii elu oli ühest küljest lihtne, teisalt ka keeruline. Markus rääkis, et nad ei andnud žüriile ette ühtegi otsest hindamiskriteeriumit, sest filmi hindamiseks oli vajalik vaid osalemistingimuste järgimine – seda hindasid korraldajad ise enne filmide žüriile saatmist – ja filmi õigeaegne laekumine. Ka teemaga ühildumist ei saanud žürii hinnata, sest teemat polnudki. «Korraldame filmifestivali esimest aastat ja me ei tahtnud nagu sellist päris teemat neile anda. Me tahtsime, et see õnnestuks rohkem; et meile võiks ka saata varem filmitud lühifilme; et me saaksime ikka midagi vinget esimesel aastal juba. Nii et kui me oleks pannud mingisuguse kindla teema, siis äkki oleks tulnud kaks, kolm filmi,» rääkis Markus.

Protsess õpetab

Kuid ka ilma teemata ja kunstiliste kriteeriumiteta laekus Markuse sõnul päris ägedaid filme. Oli ka neid, kus oli aru saada, et filmi tehakse esimest korda. «Selles ei ole mitte midagi halba, et me tahamegi noortele tekitada seda filmimishuvi selle festivaliga,» sõnas ta. Markus rääkis, et kooli jaoks ise filmide tegemise protsess oli nii huvitav, et mõtleb nüüd BFM-i minemise peale. «Kui ma nägin seda lõppteost, mis sai pärast monteerimist, siis tekkis huvi juba järgmise asja tegemiseks. Ja peale neid filmimisi, siis vaatad ise midagi kas Netflixist või kusagilt mingisugust filmi, siis sa mõtled, kuidas nad on midagi teinud ja kuidas nad midagi filminud ja nii edasi. Sa nagu hakkad mõtlema, mis toimub selle kaadri taga,» seletas Markus, kuidas filmide tegemine tema enda horisonti muutnud on.

Markus rääkis, et projekti üks peamine idee oligi anda noortele võimalus enda mõttemaailma läbi filmi avada ning muidugi selle kõrval ennast ka arendada. Filme üle vaadates nägi Markus, et korduvad teemad olid vaimne tervis ja suhted – armastus, täpsemini. «Igal noorel inimesel on asju, millest ta rohkem huvitab ja mis on tema jaoks olulised. Siit on ka näha seda, et mõne noore jaoks on depressiooni teema oluline, mis tegelikult võib-olla ongi see, et ühiskonnas ei taheta väga palju sellest rääkida, et siis nad näitavad seda läbi filmi.»

Horisondi korraldustiim. Foto: Maarja-Marleen Rullinkoff

Varasemalt on sarnast platvormi pakkunud noortele Rakvere gümnaasiumi filmifestival, mida on korraldatud juba 2004. aastast. Tänavuaasta veebruaris toimus aga festival viimast korda. Seetõttu tunneb Markus, et turul on ruumi uue festivali tulemiseks ja jäämiseks. Markus ega keegi teine korraldustiimist ise Rakvere festivalil käinud pole, seega Horisont on ikka täitsa omanäoline. «Me oleme proovinud ise kujundada, et oleks ikkagi see omapära, et ei hakkaks teisi kopeerima. Ma tean, et näiteks üks film oli ka Rakvere gümnaasiumi filmifestivalil. Kui nad käisid juba seal, nad said seal teise koha ja nüüd tulevad siia ja vaatavad, et meil on siin täpselt sama, mis Rakvere gümnaasiumi filmifestivalil, siis sellel ei ole ju tegelikult… see ei tõmba järgmine aasta ligi. Me peame mõtlema ka jätkusuutlikkuse peale.»