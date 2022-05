EBAPOPULAARNE ARVAMUS ⟩ Eesti põllumees: täitmatu agrojumal

Ausalt öelda on sellest hanede ja põllumeeste vastasseisust tõsine koblakas ette saanud, kas tõesti ei ole siis võimalik üksteisega normaalselt läbi saada? Kuna hanede sihilikus pahatahtlikkuses julgen kahelda, süüdistan konfliktis ainult põllumehi.

TÄHELEPANU! Järgnev tekst sisaldab praktilise meelega inimeses paanikahooge esile kutsuvaid ilukirjanduslikke elemente, sümboolseid kujundeid ning emotsioneerivat kõneviisi.

Mis meile klassikaliselt meedia vahendusel silma paistab? Põllumajandust ei väärtustata muude ettevõtlusvaldkondade ja elurikkuse kõrval piisavalt, toetused on liiga väikesed ning sektorit saadab aastast aastasse ettenägematu ikaldus. Hanesid on palju? Aina enam jääb sellest pidevast kiunumisest mulje, et asjad on hoopis teistpidi. Hoopis põllumehi on liiga palju ning nende hulgas on omakorda kahetsusväärselt suur hulk omakasupüüdlikke manipulaatoreid.

Selle kinnituseks piisab, kui lugeda aastast aastasse ilmuvaid ühetaolisi artikleid, et Eesti poolt makstavad toetused on võrreldes teiste Euroopa riikidega liiga väikesed ja siin on kulud tootmisele samas suuremad, et õigem oleks maksta riigil ehk siis kõigil inimestel solidaarselt põllumeestele rohkem toetusraha, et nende toodang oleks suurel Euroopa turul omakorda konkurentsivõimelisem (!) ning saaks teenida põllumehele rohkem kasumit, et too omakorda oleks konkurentsivõimelisem ja tagaks meile kõigile rasketel aegadel kvaliteetse toidulaua. Veel parem oleks, kui me tuututaksime lakkamatult ja igal pool, et tarbida tuleb vaid Eesti toitu või hoopistükkis mingid võõrast keelavad erisused kehtestaksime.

Samal ajal on kogu aeg õhus pinge ning tõenäoliselt juba valmis trükitud ka ports täitmata lünkadega avaldusi, millest järeldub, et kui meid sel aastal just liiga palju vihma ei taba, siis põud kindlasti. Ja kui ei tule kumbagi, tekitavad haned niivõrd palju kahju, et sügisel maast suurt võtta pole. Ja kui kõik see loterii moodi toimiv ettevõtlus sel aastal kuidagigi õnnelikud kaardid kätte mängib, on tervel Euroopal kaardid head ja seetõttu turuhinnad niivõrd madalad, et ikka nagu midagi eestlastele kätte ei jää. Ometi oleme me juba palju EU-liikmeaastaid nautinud igatpidi avatud turgu, häid laenutingimusi, suuri ja uusi traktoreid, kuivateid, ihalenud odavat tööjõudu jne. Ainult kasv, kasv, kasv. Mida kuradit me seda sektorit siis kasvatame, kui seal pidevalt kõik niivõrd perses on? Või on asi hoopiski selles, et maapind pole kummist, oleme hanedelt ja muult eluslooduselt viimse piirini võimaliku käest ära võtnud ja uusi ideid, kuidas seda õhukest biznjakki kasumlikult tööl hoida, lihtsalt ei ole?

Foto: Ekraanipauk Youtube'ist