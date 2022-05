Need männid peaks seal varsti massiliselt idanema hakkama. Siis vaatab, mis puude hinnad teevad: võib-olla müüb maha, võib olla hoopis loob väärtust ja teeb Natalja ema perse RMK lõkkeplatsi.

Puude sünnitamine huvitab teisigi, FB grupis on juba üle 300 liikme, istuvad seal käbid või seemned perses ja vahetavad kogemusi. Inimesed leidsid enda lähedalt viljaka pinnase ja oodatava Ukraina viljaikalduse hirmus. On endale sinna nii nisu, rukist kui kaera istutanud. Ükskõik, mõtleb Kirill, peaasi, et inimesed sõja ajal käed rüpes ei istu.