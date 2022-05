Nüüd, seitse aastat hiljem võib pildile lisada ka 15-aastased, kelle pidudel ei ole lõõgastumiseks enam ainult drugs-of-choice ehk vanematelt pätsatud õlled ja siidrid, vaid niisamuti ka ecstasy, MDMA ja amfetamiin. Need ei ole enam pelgalt nurga taga tõmmatud esimesed jointid – keskkoolipoistele omased katsetused ja meelemürkide osas sarvede mahajooksmised on selgelt mitu aastat varasemasse ikka nihkunud.

Mis selle tingis?

Aga gümnaasiumi kadumisega, kadusid külaelu pildilt ka 16–19-aastased noored. Need, kelle seas, nagu Hintsergi kirjeldas, võiks levida juba droogide pidevam tarbimine. Aktiivsemate ja juba natuke küpsemate noorte koolipildist eemaldumine andis üheksanda klassi omadele nüüd «vanimate» staatuse, ilma et neil oleks ees küpsemaid inimesi, kelle poole alt üles vaadatates oma hinnanguid kujundada.

Mida ma tahan öelda on see, et gümnasistid tegelikult hoidsid mõistlikkuse piiri üsna normaalsel tasemel ja nende kadudes see ka järsult langes.