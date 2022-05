UUS BITCOINIMÕISNIK ⟩ Krüptoentusiast Asse Sauga ostis Malla mõisa

Jaa, ma tean, et see on kolmas kord, kui mõis põles, võib-olla isegi neljas. Enne seda korda igatahes põles ta täiesti maha koos kõrvalhoonetega. Ma arvan, et see on ka seotud sellega, et siin on näiteks viina aetud, mis samuti inimest kuigi hästi ei teeni. Ma ise tahaksin mõisa üles ehitada nii, et see teeniks eelkõige inimest ja just nagu kogemuslikel ja hariduslikel eesmärkidel.

Kõik kõrvalhooned samuti?

Üks on juba renoveeritud külalistemajaks, teine on elumaja ja kolmas on olmehoone. Majutuskohti on seal päris mitmeid.

Võtad need kohe kasutusele?

Suvel võiks juba midagi teha, ma suveks ilmselt kolin ise siia.

Oled sa pereinimene?

Ei, hetkel mitte. Üks abielu on seljataga.

Räägi pisut enda taustast. Kelleks sa erialaselt ennast pead?

Mul on kaks valdkonda, mida ma tugevaks pean, milles ma ise ennast arendan ja täiendan. Üks on see, mis on rohkem välja paistnud, ehk see krüptorahanduse tehnoloogia ja teine on eneseareng, püüd aidata ka teistel ennast arendada. Ja seda läbi sügavate iidsete metafüüsikaliste põhitõdede ja õpetuste. Ma pean ennast mõnes mõttes vaimseks giidiks. Nii iseendale kui ka teistele.

Mõned nimed, kelle järgi sa ise juhindud?

Ma olen initsieeritud kuningas Saalomoni õpetuste liini, mis omakorda tugineb hermeetikute õpetuste liinile, mis on üle 7000 aasta vanused õpetused. Need on olnud saladuses, kuid alates 1997. aastast on need kõigile kättesaadavad. Need on sellised hästi fundamentaalsed baastõed, et kuidas universum meie ümber toimib ja seda nii füüsilises kui vaimses maailmas. Nendele on omakorda ehitatud kõik ülejäänu – religioonid tulevad sealtsamast ja kõik see kuningas Saalomoni õpetuste liin. See on hästi-hästi sügav ja võimas ning seal on palju avastamist.

Kas see enese arendamise suund tuli enne krüptotehnoloogiat või pärast? Mõttes, et kas see on aidanud sul ka krüptovaldkonnas edukas olla?

See mind täna kindlasti väga tugevalt toetab ja aitab tasakaalu hoida. Tegutsedes ühelt poolt hästi loogilises valdkonnas n-ö maa peal ja siis teisalt vaimses maailmas. Oluline on hoida tasakaalu ja mitte äärmustesse minna. Kuningas Saalomoni õpetused ongi minu jaoks olnud ka üks praktilisemaid õpetusi, mida oma igapäevaelus kasutada. Ma olen samas alati oma tehnoloogiaprofi teekonnal ka enesearenguga rohkem või vähem tegelenud ning sügavamaid küsimusi küsinud nii enda kui ka ümbritsevate inimeste ja maailma kohta. See on alati paralleelselt mind saatnud. Nüüd neli aastat tagasi sai see lihtsalt täiesti uue pöörde tänu modernse müstikakooli ja kuningas Saalomoni õpetustele. Seal läks asi ikka väga praktiliseks, sügavaks ja ägedaks.

On teil Eestis teil suur kogukond?

Natukene üle saja inimese.

Andesta, et ma rahakotti piilun, kuid meie Ypsiloni lugejad ilmselt ei andestaks mulle ka küsimata jätmist – oled sa miljonär?

(Naerab) Oleneb, kuidas arvutada. Ei, pangakontol mul selliseid summasid ei ole, kuid potentsiaali on palju ja seemneid on palju külvatud, ütleme nii.

Malla mõis 1930ndatel. EAM Fk 3948 Foto: EESTI ARHITEKTUURIMUUSEUM

Esimesed kirjalikud andmed Malla mõisa kohta pärinevad aastast 1443, mil see kuulus Wrangelitele. Aastatel 1919–1965 asus selles kool, hiljem kuulus mõis Eesti kalatööstuse tootmiskoondis Ookeanile.

Aeg läheb kiiresti ning märkamatult poeb mere poolt tulev rõskus kontidesse. Jõuame parasjagu tagasi kõrvalhoonete juurde, kui mõisat läbival teel möödub abielupaar.

«No tere-tere! Kas uued naabrid?» hõikab meesterahvas. Asse naeratab ning vastab jaatavalt. Vestleme mõnda aega ning saame päris mitme üllatava fakti võrra rikkamaks. Näiteks selgub, et nimetatud Ookeanile kuulumise ajal olevat mõisa abil päris korralik hulk tolle ettevõtte raha mõisast mööda tollaste omanike taskusse liigutatud. Paks pahandus ja põhjalik uurimine olevat olnud. Meiega liitub ka töömees Ain, kes elab siinsamas kõrval ning on mõisas heakorra eest hoolitsenud juba kaheksakümnendate keskpaigast ning jätkab ka Assega koostööd.