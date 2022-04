VÕÕRUTUS ⟩ 12 aastat kõigesõltuvust ja nüüd ma hakkasin kaineks

Kultuurišokk ja reaalsusenihe, rahutus ja lootusetus

Kainuseeufooria ja füüsise paranemise nautimine ei kesta kahjuks kaua, sest siis jõuab kohale reaalsus. Et ainete mittetegemine ei ole veel millegi tegemine. See on tegelikult normaalsus. See on passiivsusseisund ning nüüd on vaja hakata elu elama, midagi tegema, sest keegi ei pane mulle medalit kaela selle eest, et ma ei tõmbagi ennast täna vittu. Aga et mida teha ja kuidas? No fucking idea. Energiat on üle ning samas puudu, mõlemat muidugi kõige ebasobivamatel hetkedel, ideid on lõputult ent järjepidevust null, metsikut rõõmu on sama palju kui metsikut viha. Mida aga ei ole, on meelerahu, mõtteselgus ning keskendumine. See on see periood, kus tahtmine tegutseda on suur aga suutlikkus ühele ideele pidama jääda ümmargune null. Mingeid suuri otsuseid kindlasti vastu võtta ei soovita. Iseloomulikud on veel sõprade ja «vaenlaste» armastuse ja komplimentidega üleküllamine, vabandamine, vabanduste nõudmine. Lisaks sellele vahvad nähtused nagu sõltuvuse märkamine igal pool, igas väiksemas liigutuses nagu näiteks telefoninäppimine, šokolaadisöömine, muusikakuulamine, see kui keegi trenni teeb, variante on lõputult! Egole meeldib võtta ühendust oma «veel tarbivate» ehk kaks nädalat (hahahahahahaaaa) maas olevate sõpradega, kelle ees kekutada ja jutu sisse pista et jou mees MA NÜÜD KAINE.