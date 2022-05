REPORTAAŽ ⟩ Maamess: maa ja metsa tarbimise festival

Lehma lõhn

Marsin telgi teisest otsast välja ja märkan eemal järgmist. Nüüd juba konkreetsema minekuga, sirgelt sinna, uksest sisse ja sitahaisuga vastu vahtimist. «Vau!» võpatan endamisi ja surun linnainimese endas tagasi sinna, kus on ta koht. Telgis eksponeeritakse loomi. Lihaveiseid, täpsemalt. «Kuidas teil siin läheb?» uurin ukse kõrval istuvalt proualt, kes tundub pisut väsinud. «Nüüd juba rahulikumalt,» teatab ta ja naeratab. Kutsub mu lauale lähemale ja tutvustab parasjagu käimasolevat hasartmängu. Nimelt on kõigil huvilistel võimalik pakkuda esimeses aias tühja pilguga tammuva musklilise veise kaalu. Et maksad ühe euro, paned ennustuse paberile kirja ja kui homme loom kaalule aetakse, saab kõige lähemale pakkunud messikülastaja soti puhtalt kätte. Piidlen umbusklikult toda valget elukat ning püüan mõttes teda enda suurusteks tükkideks jagada. Tahaksin pakkuda, et 250 kilo vast ikka on, kuid kuna mul münti pole, jääb praktiliselt kindel auhind sel korral tulemata.

Lihaveised Foto: Kaido Veski / Ypsilon

Õuest hakkab kostma muusikaga pooleks üürgamist. Kõnnin igaks juhuks eemale hoides lihaselistest elukatest mööda ning avastan, et loomade ala on telgist oluliselt suurem – siinsamas kõrval on lava ning sellel möirgab mingi Lottemaa tegelane laste rõõmuks naljalaulu. Lava ümbrusesse on kogunenud hulk mudilasi, kohe nende selja taga täpselt lava vastas paikneb lihunikuäri. Huvitav, kas lapsed viivad kuidagi otsad kokku, et suurt osa nende ees käratsevate multikategelaste n-ö sugulastest samal ajal nende selja taga nende vanematele maitsta pakutakse? Raha eest saab lapsi pisut eemal loomadega ka kokku lasta ning siis pilti teha. Mingi rantšo pakub sellist teenust. Alpakasid näidatakse ja mõned lambad on kah. Lottemaa seltskond on aga ilmselt kõige arvukam ja populaarsem loomakari tänavusel maamessil.

Vanaema ja kunstkäsi

Tund aega kolamist on täis saanud. Arvan end üsna kindlalt teadvat, mis mind suurtes sisehallides ees ootab, ja mul on õigus. Uhked lüpsimasinad, saed ja trimmerid, robotniidukid jne. Pakutakse Tartu Milli uudistooteid – erinevaid pestosid. Maitsen – maitseb, võtan ära. Kodus avastan, et toodetud Itaalias, nunuh. Vajun omaette mõttesse, silmitsedes uhket lüpsimasinat ning mingit mulle arusaamatu otstarbega robotkätt sealsamas. Käsi teeb justkui mingi kujuteldavale lehmale alt-tagant lähenemise liigutuse, seejärel katkestab selle ja liigub tagasi mingisse eelmisesse asendisse. Mõtlen vanaemale, kes terve oma töökarjääri kodulähedases karjalaudas lüpsjana töötas ning koduski mitut lehma pidas, et mida tema seal enne lüpsma hakkamist sättida võis, millega robot tema asemel nüüd paremini ja kiiremini toime tuleks. Ei mõtlegi välja.

Lüpsmisega seotud robot Foto: Kaido Veski / Ypsilon

Tuian veel pisut ringi ja lasen endale nelja euro eest kaks soolakurki ja kaks latikakotletti maha müüa – päris head. Õige pisut jääb puudu, et võtaksin letilt kaasa ka 15 eurot maksva pisikese marineeritud latika purgi, kuid miski ütleb, et see on veidi liiast. Üldse tundub, et hinnaklass on messi kohta vähemalt toitude osas siin päris krõbe. Mulle oleks nagu meelde jäänud, et messil saad ikka messihinda ja head kaupa teha, et juba selle pärast tasub minna. Nüüd aga hakkab mulje jääma, et 15 eurot maksva pääsme eest saad sa peatäie reklaami ja krõbeda hinnaga kauba ostuloa. Otsustan, et selleks korraks aitab. Võtan suuna väljapääsu poole ning avastan soolakurgimüüja, kelle kraam maksab 5.- kilo. Nunuh.

Küsimused reas