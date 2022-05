NAISED AJATEENISTUSES ⟩ Naiste sõda ja meeste sõjavägi

Viimaste kuude sõjasündmused on pannud ilmselt nii mõnegi eestlase endalt küsima, mida teha, kui peaks ähvardama võõrriigi sissetungioht. Meeste jaoks on asi veel võrdlemisi selge, kuna eksisteerib üldine kaitseväekohustus, aga naistel on selles küsimuses justkui rohkem vaba valikut. Samas on neidki, kes küsivad, kas sellistel aegadel ja paikades nagu 2022. aasta kevad Euroopas ja Eestis peaksid ka naised läbi tegema kohustusliku kaitseväeteenistuse?

Sõjaväekohustusele mõeldes maksaks esmalt ehk juurelda, miks on selline ebavõrdne olukord ülepea tekkinud – et ehkki sõda on üks nii naistele kui meestele, siis on sõjavägi kui selline olnud läbi aegade eeskätt meessoo pärusmaaks. Oma algsel, ka teiste liikide seas eksisteerival kujul on sõda kas täiesti sootu või pigemini lausa naiselik nähtus – seotud oma toiduala ja pesa, samuti järglaste kaitsmise vajadusega. Sellest johtub kindla territooriumiüksuse piiride hoidmise tarve, säilitamaks endale ja oma perele eluks vajalike ressursside olemasolu.

Seega võiks eeldada, et mida paiksemaks keegi loom muutub, seda enam esineb tal ka vajadust oma kodupaiga «kaitseks» välja astuda. Seda juhul, kui konkureerivad liigikaaslased ressursside piiratuse tõttu üritavad oma valdusi tema omade arvelt laiendada. Loomade sotsiaalsuse kasvades muutuvad ka nn sõjad üksikisendite vahelistest jõukatsumistest karjadevahelisteks heitlusteks – näiteks huntide või lõvide seas. Ja kui loomad irduvad oma maast sümboolsesse reaalsusesse ning muudavad sõjapidamise tööstuseks ning ideoloogiaks, siis muutub sõda ressursside piiratusest puhkenud konfliktist vägivallaaparaati valitseva võimu tööriistaks – nagu see on koletul kombel läinud inimestega.

«Isased» hierarhiad

Nii et ehkki sõda eksisteerib nii taimede kui loomade seas, siis sõjaväe kui sellise olemasolu tuntakse eeskätt inimeste hulgas. Sõja näol on tegemist üldise ja universaalse liigisisese territooriumi jagamise küsimusega, aga sõjavägi eksisteerib pigem staatusepõhise konstruktsioonina, mis lähtub sotsiaalsetele loomadele omasest karjahierarhia mudelist. See tähendab, et on olemas juhtfiguur ja temast «madalamale» jäävad kaaslased. Paljude imetajate, sealhulgas kitsede, lõvide, mitmete inimahvide jt, hulgas, on hierarhia rohkem määratletud ning olulisem just meessoost isendite puhul.

Jõukatsumiste ja konfrontatsioonidega määratakse ära juhtisane, kel on kõige enam õigusi oma geenide edasi andmiseks. Teised isased peavad suguküpsuse saabudes kas karjast lahkuma või siis elama seal puudulike õigustega, justkui sultani õukonna eunuhhid. Naised ja nende lastest hoolealused seevastu naudivad enamasti märksa suuremat omavahelist seltsielu, pakkudes üksteisele tuge ning ühise koosluse võlusid.

Kahtlemata on ka naiste ja emade maailmas hierarhilisi suhteid, aga need on ehk raskemini määratletavad kui meeste seas. Naiste maailma hierarhiad on märksa peenemad ja nüansseeritumad kui evolutsioonilisbioloogiliselt omane mehelik vaade, mille kohaselt suurema füüsilise jõu omaja saavutab «kõrgema» staatuse ja on sellest johtuvalt ka enamate õigustega.

Arusaam, et naistel on ilma kaitseväeteenistuseta puudulik ellujäämisoskus, pole evolutsioonilisbioloogiliselt kuidagi õigustatud – pigem on hoopis emaks saamise vastutus ja raskused need, mis kasvatavad naisest ellujääja ja strateegi. Foto: Kaitseväe reklaam