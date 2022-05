SUBKULTUUR ⟩ Mootorratturite välimääraja

Yamaha YZF-R1 ringrajal Foto: R1 Driver / Wikimedia Commons / CC BY-SA 2.0

Bike'e liigub tänavatel ja teedel piisavalt, eks sportratas ole noortele meestele piisavalt erutav asi, samas on bike juhi suhtes nõudlik ja väheandestav. Subkultuuri mõttes on nad ühed ühtehoidvamad, bike'i seljas pikemas perspektiivis ellujäämiseks oleks mõistlik olla pädev, teha rajapäevi, teada rehvidest, vedrustusest, mootorratta peenematest seadistustest ja millest kõigest veel.

Linnarattur

Siia ette kõlbab hästi lugu, kuidas linnainimene endale linnamootorratta sai. 80. aastate lõpus, 90. aasta alguses hakkasid vaesed võidusõitjad oma matsu pannud kaherattalisi jõukohaste vahenditega ümber tuunima. Puruks sõidetud gondlid ja muu plastik eemaldati ja visati minema, kõveraks sõidetud võidusõidulenks väänati suvast torust asemele ja see soodustas nüüd püstisemat sõiduasendit. Allesjäänud «lahinguarme» ei likvideeritud, kuna pappi polnud, ja need jäid oma kohale otsekui aumärgiks. Tulede lisamine lubas need rattad seaduslikult tänavatele. Nii sündis lahtiriietatud ehk «naked» bike ja need varased «streetfighter'id» said nii populaarseks, et trend liikus kiiresti kodugaraažidest tehastesse, ja nii tähistaski 1993. aastal välja tulnud Ducati Monster uue disaini ajastut.

Tulemuseks on võimsad, mugava isteasendiga ning hästi juhitavad mootorrattad, milledega on jõuline ja lõbus nii linnas kui maanteel täpselt kusagil seal 150 km/h piirimail, kus tuuletakistus naked bike'i seljas suurema lõbu lõpetab. Ja kust nagu eelnevalt mainitud shortbike'idega lõbu alles algab.

Rahulikuma linnaratturi tunneb ära ka ausa klassikalise mootorratta seljas, mis näeb suuresti välja nagu Iž Planeta 5. Ja linna sobivad ka maakate Transalpid ja Tenered. Nagu ka palju muud.

Motomatkajad

Foto: Sunday Morning Breakfast Club

Kohvritega koormatud BMW 1250 GS matkakas on motomatkaja märg unistus. Vastupidav ja kauakestev. Aga need matkajad on üks veider rahvas. Sorry, dudes, siinkirjutaja ei saa aru, miks minna reisile tsikliga, kui sul mitte muhvigi kaasa ei mahu. Istud õhtul kusagil teepervel oma õhukese lõkke kõrval, närid oma õhukest leivaviilu, külmetad öö läbi oma õhukeses magamiskotis, mis asub koos sinuga sinu õhukeses telgis, et järgmine päev jälle oma kohvritega ülekoormatud kaherattalisel edasi lökutada. Vihmas ja tolmus. Miks te ei lenda lennukiga, ei maga hotellides ja ei rendi ratast kohapealt?

Ma saan aru ideest motomatkata seal, kus muude transpordivahenditega maastiku läbimine võimatu on, aga kütta ilma pesumasina ja triikrauata tuhandeid kilomeetreid mööda asfalti kaasas üks paar vahetusjalatseid ja kaks paari trussikuid... Mis on selle point? Ei taha kuidagi maha teha subkultuuri, millest ise aru ei saa, midagi peab seal taga olema, sest neid motomatkajaid on massiliselt, aga ma oleks väga tänulik, kui mõni selle subkultuuri esindaja võtaks kätte ja mulle selle fenomeni üksipulgi lahti seletaks.

Klubirattur

Motoklubid. Siin taga on subkultuuri. Iga konn endale motoklubi ei moodusta ja nimetuse ette tähti MC ei pane. Liikmeks ka niisama lihtsalt ei saa, mõne liiget ei saa sinust üldse, kui sul kotte ei ole, korralik motoklubi pole tüdrukuteklubi. Osad motoklubid on kriminaalseks organisatsiooniks tunnistatud. Narkoäri, relvaäri, prostitutsioon, väljapressimine, rahapesu ja mõrvad. Osad motoklubid ütlevad teistele motoklubidele, kas nad on seda või mitte.

Motoklubi liikmeks saamiseks peab inimene läbima vastuvõtuprotsessi. Mõnes on see mitmeastmeline. Kõigepealt oled jobi, siis pooljobi, siis veerandjobi. Tood isadele õlut kätte, pesed rattaid ja poleerid isa võlli. Siis, kui isa halastab, saad liikmeks ja võid habeme ette kasvatada ja ise endale jobi otsida. Motoklubide liikmed on niiviisi võttes kõik eksjobid. Mingitel 80-ndatel oleks mul selle jutu peale juba kõri läbi lõigatud olnud.

Kallekat on muidu klubisse jobiks kutsutud. Kallekas ei läinud.

Maitsetu vunts, koledad leegid ja Nickelback taustal mängimas Foto: Goodfon.com

Mootorratas on klubiinimesel enamasti kroom. Lenks on nii kõrgel, et kui kogu aeg veresooni laiendavat viagrat keele all ei ole, siis käed surevad ära. Küsisin ühe kurikuulsa motoklubi Eesti osakonna liikmelt, kuidas teil narkoäri, relvaäri, prostitutsiooni, väljapressimiste, rahapesu ja mõrvadega praegu on. Meil pole, ütles suur mees.

Pole? Aga mis siis teil üldse on. Midagi ei ole, seega kogu see attitude pole muud kui cosplay porn. Mototeater. Poleeri mu võlli jobi! Miks mina? Sellepärast, et tüdrukud pole meil lubatud.

Samas suurtele meestele peab ka midagi olema. Sellist 120 kilo kaaluvat tüüpi naked'i või bike'i selga ei pane, tsikkel kaob sellise mehe kannikate vahele ära ja pilt on koomiline. Seega tuleb tunnistada, et väga suurele mehele suur Harley sobib. Ja kroom. Ja nahast riided. Ja no miks mitte ka stringid.

Okei, nii hull asi pole, mul tikub kõik alati must-valgena tulema, ma tunnen tegelikult mitut klubivenda, normaalsed dude'id, korralikud pereinimesed, klubid annavad neile ühtekuuluvustunde ja kambaga koos kruiisimine ongi veidi rohkem kui üksi mööda teed onamine.

Tooge endi ridadesse kuritegevus tagasi ja kõik laabub. Varastage kasvõi mänguasjapoest midagi, siis ei sure subkultuur välja.