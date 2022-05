SEKS JA LINN ⟩ Kellele kuulub keha?

Sellest rohkem soigumata, miks ma pidasin emotsionaalselt külma inimest seksuaalselt atraktiivseks (karmaatiline partner, kes sobis mu lapsepõlve hülgamistrauma mustrisse), tuleb tõdeda, et pöördusin nüüdse kehalise tunde ajendil ikkagi esimese valikuna tema poole. Ma tõesti lähtusin praktilistest vajadustest nagu inimene, kes pärast jõudeaega teab, millises trennis talle meeldis käia. Ja siis tuli välja, et tal on uus partner ja et ta «ei viitsi tagajärgedega tegeleda», ilmselt siis viidates minu «üleliigsele» tundmis- ja mõtlemisvõimele. Kui mind mitte tunda, millest ta tegelt ju huvitatud polnud, siis muidugi võin ma segasena mõjuda.

Alright, guys – teile meeldib, kui naine on voodis metsik, aga mis te arvate, kust kohast selline kirg pärineb? Tundlikkusest. Ja see ei ole tundlikkus ainult sinu fucking munni suhtes, vaid kogu elu vastu. Hull voodis on ka hull elus. Tükeldada inimene ainult sobivateks organiteks on lihtsalt ebaõiglane ja väiklane. Aga kelleks olin ma ise teda kogu selle aja jooksul pidanud? Eelkõige uurimissubjektiks. Ka see on ärakasutamine, mida ma tema eest ei vajanud. Meie läbikäimises oli kõik tagurpidi sellest, kuidas ma nüüd asjadest aru saan. Armastus peab olema suurem kui seks ning mulle tundub – selle keissi lõppenuks kuulutamisel – et enne peaks olema armastus ja alles siis seks. Meeldimisest ja intellektuaalitsemisest üksi ei piisa usaldusväärsuse garantiiks. Ka sarnane maailmavaade ei garanteeri sobivust, kui pole emotsionaalselt vastastikkuselt arenevaid tundeid teise inimese kui terviku suhtes. Me kumbki ei austanud teineteist piisavalt. See oli puhas teismeliste kiim ja vaimne idealism, mis meid sidus. Tegelikkuses oleme aga kaks korda vanemad. Aga me ikkagi ei tundnud midagi rohkemat kui loodust.

Aga võib-olla mehed ongi oma olemuselt paratamatult, looduse poolt juba natuke rohkem mõttetud jobid, arvestades seda, kui palju spermatosoide nende keha elu jooksul toodab – võrreldes sellega, kui palju mune on naisel? Kas ei pane mõtlema, kumb siin tegelikult ratsionaalsem sugu on? Raisata saab aint seda, mil on vähem väärtust. Inflatsioon kriisi ja sõja olukorra järgselt teeb meile kõigile selle võrdselt selgeks. Pole mingit feminismi vajagi.

Tundsin lapse mitte saamise õigsuse üle nii suurt kergendust, et pisarad tulid silma. Ma ei saa öelda, et see on lõplik otsus, sest suhted ja kehad arenevad ka ju tahtest sõltumata, ent fakt on see, et valedel alustel loodud suhted ei ole jätkusuutlikud. Olen tänulik ta uuele partnerile, et ma ei saa enam temaga seksida. Olen tänulik iseendale, et ma julgesin oma teismeea tegemata teod ära teha. Olen tänulik temale, et kõik sai olla just selline nagu see oli.

Teadmine on vabastav. Täna olen otsustanud armastada lapsi teistel viisidel kui nende sünnitamine. See läheb kuidagi nii, et teised teevad, aga mina armastan. Seetõttu on mul ka suhetes meestega vähem «kaotada», et olen endas selgusele jõudnud: ma tahan armuda, armastada ja seksida – ja just selles järjekorras. Eriti lahe on siinjuures mõte mehest, kes on olnud pikas ja toimivas suhtes, kel juba on laps ja/või isegi mõni loom – need on tõenduseks, et ta suudab emotsionaalselt pühenduda, mis omakorda on väga hea eeldus usaldusväärse suhte loomiseks. Armastamist saab ja tuleb õppida ning paratamatult käib see läbi vigade.