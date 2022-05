Mäletate mingit mõnede aastate tagust aega? Tegid ETV lahti, saatejuht täiesti suvalisel nädalapäeval, suvalisel kellaajal oli Reet Linna. Klõpsasid korraks Kanal 2-le, muutus saateformaat, aga mitte saatejuht. Klõps ja TV3 ja jälle Reet Linna. Avasid sinna kõrvale Vikerraadio, jälle Reet Linna. Klassikaraadio – Reet Linna. Lõid selle kõige kõrvale lahti hommikused ajalehed, kõikides peale Den za Dnjom askeldas Reet Linna.

Reet Linna on tore inimene, selles ei kahtle keegi, samas näiteks on ninatilgad ka igati korralik kraam, aga kui sa teda päev-päeva järel igasse võimalikku vabasse auku topid, ei pruugi ta enam sihipäraselt toimida. Nüüd on Reet Linna «Prillitoosi» rahunenud, see on Reet Linna juhtimise ajal ainult populaarsust kogunud, mis tuleneb Reet Linna professionaalsusest ja sellest, et tal on suured prillid. «Aeg ei peatu,» ütlevad laulusõnad ja on paratamatus, et kõik head saatejuhid maanduvad varem või hiljem «Prillitoosis».

Võinuks arvata, et pärast seda, kui Reet Linna meediaruumi vabastas, läheb seal vaheldusrikkamaks. Ei, sellepärast et siis tuli Mihkel Raud. Algas kõik «Seitsmest vaprast», edasi teate ise: «Kolmeraudne», «Eesti otsib superstaari», «Eesti otsib talenti», «Eesti ostsib muusikakarikat», «Eesti otsib...». Mihkel Raud paljunes kiiresti nagu võilill ja nüüd on iga meediaseadme nupu taga nälginud näoga Mihkel Raud ja saate formaat on «Mihkel Raud otsib Mihkel Rauda».

Mihkel Raud on samuti igati tore ja sümpaatne inimene. Intelligentne ja meeldiv, puhas ja selge nagu ühiskonna prillikaas, aga kui need klaasid enam peas ei püsi, siis tuleks võib-olla veidi nuriseda, mida ma ka praegu teen.