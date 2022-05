Hiire vitt oli vindiline, laulis naabrionu, kui oli viina võtnud

siis vaikis tähenduslikult kogu naabruskond langetas häbitundes pea

ning kordas alateadvuses – karu munn oli kandiline

Kui häbitunne järele andis hõikas naabrionu alle-aa

Alle-aa kajas üle niidu, põrkas metsatukast seitse korda tagasi

Alle-aa, alle-aa, alle-aa, alle-aa, alle-aa, alle-aa, alle-aa...

Hiirevittvitvitvitvittkarumunnmunnmunnmunn, kajas külarahva alateadvuses seitse või kaheksa korda ja naabrionu ainult irvitas



Inimesed katsusid eluga edasi minna, häbi oli, lehmad olid lüpsta, hein niita, keegi ei teadnud, millal taevast vihma või kaevu tagant järgmine alle-aa tuleb

Naabrionu on nüüd 30 aastat surnud ja ei mingit alle-aad enam

samas pole lehmi vaja lüpsta ja eluga eriti edasi minna

naabruskond sai samuti eluga peatselt ühele poole,

millest järeldub, et kultuuril on eluks otseselt vajalik roll

ja kui alle-aa ning sellega kaasnev häbitunne ära kaob

on inimestega hambad

Alle-aa laulaks naabrionu ka täna, kui ta surnud ei oleks, ja inimeste alateadvuses kajaks vastu, et Repsi puts on kandiline ja kohvimasin nurgeline



Alle-aa laulaks naabrionu ja kõik langetaksid häbitundes pea, sest

keskkonnaminister Savisaar on Magu ja kultuuriminister Terik selle sama juriidilise keha Persepragu

Alle-aa laulaks naabrionu, kui ta alles oleks,

ja kultuur elaks selle lahedasti üle, kui ta alles oleks

Ja olgugi et kultuursetel inimestel oleks mõnevõrra häbi, et

lõhe jaoks on kude ajal pakiline, et ta vitt on sakiline,

saaksid inimese aru, et kui ühte Jägala jõge makku või perseprakku mitte juhtida, tagaks see nende endi jätkusuutlikkuse