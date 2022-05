MEEDIAUURING ⟩ Superstaaride kartell: popkultuurist on saanud oligopol

Meie kultuuri on anastanud superstaaride kartell. Kuidas see juhtus ja mida me selle suhtes ette peaksime võtma? Vastuseid otsib USA-s New Yorgis tegutseva Columbia ärikooli teadur Adam Mastroianni oma blogis «Experimental History».

Võib-olla olete märganud, et peaaegu iga menukas linateos nüüdisajal on kas uusversioon (ingl remake või reboot), järg, harufilm (spin-off) või «kinoversumi-laiendus» (cinematic universe expansion). 2021. aastal oli algupärane ainult üks kümnest kõige edukamast filmist – «Vabamees» (ingl «Free Guy») Ryan Reynoldsiga peaosas. 2020. aasta esikümnes oli vaid kaks algupärandit, 2019. aastal mitte ühtegi.

Mõned neist selgitustest on ilmselgelt valed, teistes võib leiduda tõetera. Kuid need kõik on ebatäielikud, kuna seesama tendents ilmutab ennast ka mujal kui filminduses. Kõigis popkultuuri niššides – filmides, televisioonis, muusikas, kirjanduses ja videomängudes – anastab üha väiksemast hulgast superstaaridest koosnev kartell üha suuremat turuosa. Kui varem kehtis reegel, et võitjad võtavad muist, on nüüdseks ilmne, et võitjad võtavad suurema osa ja võivad varsti võtta üldse kõik. Narrivõitu termin sellise olukorra kohta on oligopol – see on nagu monopol, ainult et üheainsa pakkuja asemel on neid turul paar-kolm.

Ma suhtun vaikimisi skeptiliselt väidetesse ajalooliste murrangute kohta. Avaldasin hiljuti uurimuse, mis näitas, et inimesed kalduvad üle hindama seda, kui palju avalik arvamus viimase poole sajandi jooksul muutunud on, nii et mõistagi olen ka antud küsimuses valvas samasuguste eelarvamuste suhtes. Kuid too murrang ei ole illusioon. See on suur, see on aset leidnud juba aastakümneid ja see toimub absoluutselt kõikjal. Nii et seda on mõtet süvitsi analüüsida.

Filmid

Algupärased filmid on kinopiletimüügi edetabeli tipust praktiliselt kadunud.

Ma vaatasin, millised olid 20 enim tulu teeninud linateost alates 1977. aastast (allikas) ning millised neist on osa sellest, mida filmindusõpetlased nimetavad «multipliitsuseks» ehk paljususeks – järjed, eellood, frantsiisid, harufilmid, kinoversumite laiendused jne. See nõudis mõnede subjektiivsete otsuste langetamist. Paljud filmid rajanevad kirjandusteostel ja telesarjadel, kuid ma lahterdasin need multipliitseteks vaid juhul, kui need olid seotud varasemate filmidega. Seetõttu ei lugenud ma 1990. aasta filmi «Teismelised ninjakilpkonnad» («Teenage Mutant Ninja Turtles») osaks multipliitsusest, küll aga lahterduvad selleks 1991. aasta film «Teismelised ninjakilpkonnad II: Ooze'i saladus» («Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Secret of the Ooze») ja «Teismeliste ninjakilpkonnade» 2014. aasta uusversioon. Tõenäoliselt jäid mul mõned – eriti kaugematest kümnenditest pärinevad – multipliitsused ka kahe silma vahele, kuna alati pole filmi seos mõne varajasema linateosega ilmne.