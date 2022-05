MINECRAFTI TÕUKEL ⟩ Kuidas ma IRL kanu paljundasin

Munad stardijoonel Foto: Kaido Veski / Ypsilon

31 muna kogusin lõpuks. Imelik on see, et restile pisut suuremad kõrvuti ei mahugi. Seega ikka väiksemaid korjatakse? Ometi jätsin ma kõige suuremad, tegelt nagu normaalsuurusega nagunii kõrvale. Ah, suva.

Millegipärast pidasin korjamise ajal oluliseks peale märkida munade kogumise päeva numbri. Vaatame, äkki ongi nii, et kõige vanemad praakuvad poole pealt välja. Valan vee vanni põhja ning ühendan juhtmed külge. Ventikas hakkab üsna tüütult undama. Pagan, ma sättisin kogu selle kaadervärgi omale töölaua kõrvale, mismoodi ma sellega koos järgmised 21 päeva tööd peaksin tegema? Jälle kirun end vaikselt, kuid perele ei ütle igaks juhuks. Nad nagunii arvavad, et isal on mingi imelik töö – räägib, et tegeleb ajakirjandusega, kuid tegelt mängib kodus munadega...

Mingi aja pärast hakkab masin krudisema. Kargan ehmatusega ligi, ei midagi erilist – munad vahetavad külge. Masin näitab temperatuuriks 38 kraadi, niiskus on 59 protsenti. Seda on ju rohkem?! Mismoodi kana seda teaks?

Kolmas päev

Masin undab, aeg-ajalt krudiseb. Munad vahivad niisama. Temperatuur püsib, kuid vett pean hommikul ja õhtul juurde panema. Kord on niiskus 47, valan hirmuga vett juurde, siis jälle 61... Nõme! Õnneks see undamine enam keskendumist ei sega. On selline ühtlane tapeet.

Kaheksas päev

Lugesin, et täna tuleb munad läbi valgustada. Natuke meenutab keissi, et kolmandik rasedust on kantud ja aeg on ultrahelisse minna. Mis kuradi moodi ma neid valgustan. Suundun külmkapi juurde, võtan ühe muna ja suunan laelambi poole. Ega ma ei arvanudki... Youtube'is näitab üks ebameeldiva olemisega tüüp asja ette – tuleb võtta väike taskulamp, sellele miski pehmendav krae ümber panna ja see omakorda vastu muna. Nii läheb kogu valgusjõud läbi muna ja peaks näha olema. A mida siis täpsemalt, seda ma tolle tüübi jutust aru ei saa.

Teen lambi valmis ning asun ettevaatlikult uurima. Vau! Ja tõepoolest, ongi näha! Kõikides munades peale kahe on tekkinud tumedam osa, milles võib näha veresooni. Muna jämedamas otsas on õhumull, see on miskil moel tibule väga oluline. Aga ikkagi – 31st munast 29 on viljastunud. Tegija kukk on mul! Oot, see tähendab, et kahe nädala pärast koorub siin kastis 29 kana? Langen jälle kergesse masendusse ning panen munad tagasi kaane alla.

Munade läbivalgustamine Foto: Kaido Veski / Ypsilon

Kaks nädalat täis

Masin undab, munad kõiguvad küljelt küljele. Enam ei pane seda isegi eriti tähele. Nagu mingi suvaline kehva ventilatsiooniga kontor.